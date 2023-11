Im Industriepark Nördlicher Bodensee in Meßkirch brennt es im Gebäude eines Herstellers von Instrumenten von Medizintechnik. Das Feuer ist gegen 13.30 Uhr im erst 2021 bezogenen Neubau des Medizintechnikherstellers Medi-G ausgebrochen. Das Gebäude befindet sich unweit des Logistikzentrums des Onlinehändlers Amazon.

Nach Angaben der Polizei soll eine Person verletzt sein, weil sie Rauchgase eingeatmet hat. Meßkirchs Bürgermeister Arne Zwick sagt dagegen, dass glücklicherweise keine Menschen verletzt worden seien. Zum derzeitigen Zeitpunkt sollen sich keine Mitarbeiter mehr in dem Industriebau befinden, so die Polizei weiter. Die evakuierten Mitarbeiter sind in der Kantine von Amazon untergebracht.

Alle Feuerwehren des Landkreises sind alarmiert. (Foto: Mareike Keiper )

Laut Erstmeldung der Polizei soll der Brand in der Lüftungsanlage ausgebrochen sein. Über zwei Drehleitern versucht die Feuerwehr, den Flammen Herr zu werden.

Tuttlinger Straße komplett gesperrt

Wie die Polizei weiter mitteilt, ist die Tuttlinger Straße zwischen Meßkirch und Heudorf wegen der Rauchentwicklung und der Löscharbeiten voll gesperrt. Auf der Bundesstraße 311, die direkt am Industriepark vorbeiführt, fließt der Verkehr dagegen weiter.

Feuerwehr bildet eine Führungsgruppe

Laut dem Pressesprecher des Kreisfeuerwehrverbandes, Joachim Pfänder, ist eine Führungsgruppe gebildet worden, die die Löscharbeiten koordiniert. Alarmiert worden sind alle Feuerwehren aus dem Landkreis - unter anderem auch die Stützpunktfeuerwehren aus Bad Saulgau und Sigmaringen.

Anderthalb Stunden nach Ausbruch des Brandes rücken immer noch Kräfte nach. So sind aus dem Sigmaringer Umland die Feuerwehren aus Inzigkofen, Bingen und Sigmaringendorf am Einsatzort eingetroffen.

Das Innenministerium hat um 14.44 Uhr eine Warnmeldung herausgegeben. Menschen im Großraum Meßkirch sollten Fenster und Türen geschlossen halten sowie Lüftungen und Klimaanlagen abschalten. Zudem sollten sie das Gebiet rund um den Industriepark Meßkirch meiden. Die Gesundheitsgefahr stuft das Ministerium als gering ein.