Gegen das Sonn- und Feiertagsgesetz, genauer gesagt, gegen das Tanzverbot am Karfreitag, verstieß der Betreiber einer Diskothek in Messkirch von Karfreitag auf Karsamstag - und zwar mit Ansage. Wie Schwäbische.de berichtete, plante die Diskothek Ritterhof in Meßkirch über die Feiertage ein großes Partywochenende.

Das rief natürlich die Polizei auf den Plan. Die polizeiliche Überprüfung ergab, dass auf der Tanzfläche ca. 30 bis 40 Personen tanzten. Gegen den uneinsichtigen Diskothekenbetreiber wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Er muss mit einem Bußgeld in Höhe von bis zu 1500 Euro rechnen. Wie hoch die Bestrafung tatsächlich ausfällt, darüber entscheidet Polizeiangaben zufolge das Landratsamt. Den Besuchern der Diskothek droht hingegen keine Strafe.