Für kulinarische Stadtführung in Meßkirch gibt es noch freie Plätze

Für die kulinarische Stadtführung in Meßkirch am 25. August gibt es noch wenige freie Plätze. Die Führung sei eine gelungene Kombination aus Wissenswertem zur Stadtgeschichte und Gaumenfreuden aus dem Gasthof „Adler Leitishofen“ und Restaurant „froben“, heißt es in der Mitteilung der Tourist–Information Meßkirch. Beginn ist um 18 Uhr. Im Sassenage–Garten werden die Teilnehmer vom Team des Adler Leitishofen mit Häppchen und einem Glas „Orangen–Ingwer–Sprizz“ begrüßt. Beim Spaziergang erfahren die Gäste dann Interessantes über den Hofgarten, das Schlossareal und die historische Altstadt. Dazwischen erwartet sie eine Vorspeise im Schloss–Saal sowie eine Suppe im Gewölbe des Schlosskellers. Den Hauptgang serviert das Team des Restaurant „froben“ mit Blick auf das Schloss Meßkirch und die St. Martinskirche. Den Abschluss genießen die Teilnehmer der Stadtführung im historischen Saal des Rathauses mit einem Dessert. Die kulinarische Stadtführung dauert circa vier Stunden und kostet 69 Euro pro Person. Im Preis inbegriffen sind Stadtführung, Fünf–Gänge–Menü, Weine aus der Region und die weiteren Tischgetränke. Treffpunkt ist um 18 Uhr im Sassenage–Garten, bei schlechter Witterung jedoch im Torbogen. Tickets sind in der Tourist–Information der Stadt Meßkirch erhältlich. Nähere Informationen gibt es unter Telefon 07575/206—1422 oder per Mail an [email protected].