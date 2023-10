Fahrer und Sozia bei Motorradunfall verletzt

Offenbar aufgrund einer falschen Einschätzung des Fahrbahnverlaufs kam am Dienstagnachmittag gegen 13.45 Uhr ein 19-jähriger Motorradlenker zusammen mit seiner 18-jährigen Sozia auf der K8279 zwischen Langenhart und Gutenstein zu Fall. Das teilt die Polizei mit.

Kurz nach dem Scheitelpunkt einer Linkskurve kam das Motorrad rechts von der Fahrbahn ab und stürzte über die Leitplanke eine mehrere Meter hohe Böschung hinunter. Während sich der 19-Jährige schwere Verletzungen zuzog und mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen wurde, verletzte sich die 18-Jährige eher leicht. Auch sie kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der am Motorrad entstandene Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt.