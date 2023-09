Elf neue Gruppenleiter ausgebildet

Elf Jugendliche können sich seit dem Sommer als neue Gruppenleiter bezeichnen (Foto: Simon Bäurer). Der Grundkurs des katholischen Jugendbüros im Dekanat Sigmaringen–Meßkirch richtet sich an Jugendliche ab 14 Jahren, die in der kirchlichen Jugendarbeit engagiert sind und zukünftig selbst eine Leitungsrolle einnehmen möchten, teilt das Jugendbüro des Dekanats mit. Der Kurs bietet zudem die Chance, sich mit den eigenen Glaubens– und Persönlichkeitsfragen zu beschäftigen. Der nächste Kurs für Jugendliche ab 14 Jahren startet in den Herbstferien. Anmeldungen sind über die Internetseite des Jugendbüros jubue–sigmaringen–messkirch.de noch bis zum 30. September möglich.