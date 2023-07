Einschränkungen im Busverkehr wegen Sperrung der Ziegelbühlstraße in Meßkirch

Die Vollsperrung der Ziegelbühlstraße in Meßkirch wegen fortschreitender Bauarbeiten führt zu Einschränkungen im Busbetrieb: Ab Montag, 7. August, müssen Fahrgäste der RegioBus–Linie 600/102 einige Änderungen bei den Haltestellen beachten. Die Haltestellen Meßkirch Adlerplatz, Meßkirch Friedhof, Rohrdorf Maiengrund und Rohrdorf Dorfplatz werden für die Dauer der Bauarbeiten nicht bedient. Ersatzweise wird in Meßkirch die Haltestelle Bahnhof und in Rohrdorf die Haltstelle Eulenbrunnen angefahren. Das teilt das Labdratsamt mit.

Die geänderten Fahrzeiten können der Fahrplanauskunft auf der Internetseite des Verkehrsverbunds Neckar–Alb–Donau (Naldo) entnommen werden: www.naldo.de. Die Vollsperrung der Ziegelbühlstraße soll planmäßig am Freitag, 24. November, aufgehoben werden. Damit enden auch die Einschränkungen des Busverkehrs.