Diebstahl schnell aufgedeckt

Wegen Diebstahls erstattete die Angestellte einer Tankstelle am Montag Anzeige beim Polizeiposten Meßkirch. Zwei Teenager hatten sich laut Polizeibericht gegen 12 Uhr in die Tankstelle begeben und dort offensichtlich gemeinsam mehrere E–Zigaretten geklaut. Während einer der Beiden die Verkäuferin ablenkte, steckte der Zweite sechs elektronische Zigaretten in seinen Rucksack. Anschließend rannte das Duo davon. Anhand der Videoaufnahmen konnte der Fall jedoch schnell geklärt werden. Die Beamten erkannten das Duo und stellten bei diesem zumindest einen Teil der Beute sicher. Beide müssen nun mit einer Anzeige rechnen.