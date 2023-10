Biberbahn fährt heuer zum letzten Mal

Die Biberbahn fährt dieses Jahr zum letzten Mal am Sonntag, 15. Oktober, und ermöglicht nochmal spannende Ausflüge in die Region zwischen Bodensee und Oberschwaben. Mehrmals täglich fährt die Bahn zwischen den ehemals badischen Städten Stockach und Meßkirch, über das hohenzollerische Krauchenwies und dem württembergischen Mengen. Der Biber ist dabei im Tal der Ablach ihr ständiger Begleiter. An der Strecke verspricht, neben den Museen in Meßkirch und Stockach, die Klosterbaustelle Campus Galli eine Zeitreise ins Mittelalter. In vorchristliche Zeit führt ein Besuch des Keltenmuseums Heuneburg. Geheimtipp ist das Naturschutzgebiet Sauldorfer Seenplatte, ein Paradies für gefährdete Vogelarten. Die Fahrradmitnahme ist in den Zügen kostenlos.