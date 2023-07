Meßkirch (sz) — Ab Montag, 24. Juli, lässt das Regierungspräsidium (RP) Tübingen auf einer Länge von rund 1,7 Kilometern den schadhaften Fahrbahnbelag der B 313 sanieren. Das Baufeld beginnt in der Ortsdurchfahrt von Sauldorf–Krumbach an der Einmündung B 313/Ortsstraße „Maienberg“ und endet an der Abfahrt nach Bichtlingen (Einmündung B 313/Kreisstraße K 8222). Günstige Witterungsbedingungen vorausgesetzt, sind die Arbeiten bis voraussichtlich Freitag, 25. August, abgeschlossen. Hierzu wird die Bundesstraße im Baustellenbereich voll gesperrt, wie das RP mitteilt.

Der Straßenaufbau weist starke Risse, Ausbrüche und Flickstellen auf. Deshalb werden alle Asphaltschichten vollständig erneuert. In diesem Zusammenhang werden auch Leitungs– und Entwässerungsarbeiten zur Kanalsanierung ausgeführt.

Zwei Umleitungen eingerichtet

Der Verkehr von Stockach kommend in Richtung Meßkirch und Sigmaringen wird ab Sauldorf–Krumbach über die K 8216 nach Sauldorf, dann über die K 8271 nach Richtung Meßkirch und von dort über die Landesstraße L 195 auf die B 311 umgeleitet.

Der Verkehr von Meßkirch und Sigmaringen kommend in Richtung Stockach wird weiter über die B 311 bis zur Einmündung B 311/K 8216 bei Hölzle (Sauldorf) geleitet und dann über die K 8216 bis zur B 313 in Krumbach umgeleitet.

Gewerbegebiet ist erreichbar

Die Zufahrt zum Gewerbegebiet in Sauldorf–Krumbach erfolgt über die Straße „Am Hohrain“. Die Zufahrt über „Maienberg“ ist gesperrt.

Der Radweg entlang der B 313 zwischen Krumbach und der Abfahrt Bichtlingen bleibt mit Einschränkungen während der Kanalsanierungs– und Asphaltarbeiten offen.

Die Kosten der Sanierung belaufen sich auf rund 900.000 Euro und werden vom Bund getragen. Das Regierungspräsidium Tübingen bittet für die entstehenden Behinderungen um Verständnis.