56 Kunstwerke porträtieren den Landkreis Sigmaringen

Als letzter Höhepunkt im Kulturprogramm zum 50. Geburtstag des Landkreises Sigmaringen in seiner heutigen Gestalt wird am Sonntag, 12. November, um 11 Uhr in der Kreisgalerie Schloss Meßkirch die Ausstellung „Kreis-Bilder ‐ Der Landkreis Sigmaringen im Blick der Kunst“ eröffnet. Zu sehen sind 56 Kunstwerke von 13 Kunstschaffenden, die sich mit jeweils eigener Bildsprache mit dem Landkreis Sigmaringen, seiner Landschaft, Geschichte und Architektur, seinem literarischen und künstlerischen Erbe, mit ausgewählten Menschen und ihrer Haltung zum Leben auseinandersetzen. Sieben der Kunstschaffenden wurden eigens zum Kreisjubiläum mit bildnerischen Porträts des Landkreises beauftragt, die weiteren Arbeiten entstammen den Kunstsammlungen des Kreises und der Stadt Bad Saulgau.

Bei der Vernissage führt Kreisarchivar Edwin Ernst Weber in die von ihm konzipierte Ausstellung ein. Wolfram Karrer begleitet die Ausstellungseröffnung am Akkordeon. Zu sehen sind Radierungen des ukrainischen Künstlers Wolodimir Bakhtow und Eckhard Froeschlin, die die anspruchsvolle Grafiktechnik beherrschen. Mit dem Vertreter einer zeitgenössischen Dokumentarfotografie Claudio Hils und der Sängerin Alexandra Hofmann, die innovativ das Bildgenre der „Smartographie“ entwickelt hat, sind zudem zwei Fotografen vertreten. Weitere Teilnehmerinnen sind die mit performativen und installativen Projekten auftretende Regina Frank sowie die Keramikerin Judith Kösel mit ihren erzählerisch überschäumenden Bildfindungen. Die Runde wird beschlossen von Roland Kappel, einem Vertreter der „outsider-art“, mit Aquarell-Ansichten des Landkreises.

Die Arbeiten dieser Künstlerinnen und Künstler werden durch drei thematische Zugänge ergänzt: Zum einen werden vier zeitgenössische Stadtansichten von Bad Saulgau von Norbert Stockhus, Nikolaus Mohr, Eckhard Froeschlin und Helm Zirkelbach mit sich markant unterscheidenden Blickperspektiven, Bildsprachen und Techniken kontrastiert. Das zweite Thema ist der Altbau des Sigmaringer Landratsamts, der von Margot Bauer, Sigurd Lange und Nikolaus Mohr in 1987 entstandenen Ansichten erfasst wurde. Aufnahme in die Ausstellung haben außerdem die Dokumentarfilme von Andrea Behrendt, Alina Cyranek und Tobias Müller gefunden, die den Landkreis ebenso porträtieren wie der Animationsfilm von Künstlerin Carola Riester zusammen mit einer Grundschulklasse aus Herdwangen-Schönach.

Besonderes Interesse verdienen zwei in Gestaltung und Technik höchst unterschiedliche Wimmelbilder: das dem magischen Realismus zuzuordnende Saulgauer Stadtpanorama von Norbert Stockhus und das überbordend erzählerische Landkreisrelief von Judith Kösel. Beide laden zum Verweilen, Staunen, Entdecken und Verlieren in einer wundersamen Bilderwelt ein.

Die Ausstellung ist bis 17. März jeweils von Freitag bis Sonntag sowie feiertags von 14 bis 17 Uhr zu sehen. An den Sonntagen, 17. Dezember, 28. Januar und 18. Februar werden um 15 Uhr Sonderführungen angeboten.