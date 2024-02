Unbeeindruckt von einem Streifenwagen der Verkehrspolizei hat am Mittwoch gegen 9.30 Uhr ein 37 Jahre alter Volvo-Fahrer auf der B 311 zwischen Meßkirch und Heudorf zu einem gefährlichen Überholmanöver angesetzt. Der Mann fiel zunächst durch dichtes Auffahren auf den Streifenwagen auf und überholte dann diesen sowie einen weiteres Auto und eine Sattelzugmaschine an einer unübersichtlichen Linkskurve. Die Polizisten stoppten den 37-Jährigen laut eigener Mitteilung und zeigten ihn folglich bei der Bußgeldstelle an.