33 Altmeister erhalten Goldenen Meisterbrief

(sgr) Mit dem Goldenen Meisterbrief haben Siegmund Bauknecht von der Kreishandwerkerschaft Sigmaringen und Joachim Eisert, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Reutlingen, 33 Altmeister und Altmeisterinnen aus dem ganzen Landkreis geehrt. Im Brigel-Hof von Meßkirchs Stadtteil Langenhart durften die Geehrten die Urkunden für 50 Jahre „Meisterschaft“ in ihrem jeweiligen Handwerk entgegennehmen.

„Festtage wie der heutige sind wie Lesezeichen im Kalender unseres Lebens“, sagte Kreishandwerksmeister Bauknecht, „Sie heben Wichtiges hervor“. Denn in den 50 Jahren als Meister und Meisterin sei hart gearbeitet worden, bei dem viel Privates oft auf der Strecke geblieben ist. Deshalb gelte der Dank und die Anerkennung auch den Ehepartnern und Familienangehörigen, die durch ihr Mittun ebenso am Erfolg beteiligt sind. „Meister gehören zu den Besten ihres Fachs, egal in welchem Bereich“, unterstrich der Kreishandwerksmeister, obwohl viele mit dem Begriff „Meister“ etwas anderes verbinden. Da gebe es die alten Meister im Museum, die Bürgermeister oder die Fußballweltmeister ‐ sie hätten jedenfalls alle gemeinsam, dass sie zu den Besten ihres Metiers gehören. „Das gilt auch für Sie“, wandte sich Bauknecht an die Anwesenden.

Der Entschluss, den Meister zu machen, sei nicht ohne Frustrationen abgegangen, ohne Zweifel an der eigenen Leistungsfähigkeit, wenn die Herausforderungen zu groß erschienen sind. „Aber Sie haben mit Ausdauer, Fleiß und Leistungswillen durchgehalten, habe alle Höhen und Tiefen überwunden!“ Diese Lebensleistung soll mit dem Goldenen Meisterbrief gewürdigt werden.

Die Meisterinnen und Meister sind auch der Nährboden für Innovationen im Handwerk, denn „das Handwerk ist eine Kombination von fachlichem Können und gestalterischer Kreativität“, so Bauknecht. Die individuelle Fertigung und die damit verbundene Qualität sei die Stärke des Handwerks, „darin liegt auch weiterhin dessen Zukunft“. Bauknecht bezeichnete die Meister des Handwerks als „tragende Säulen der Wirtschaft, denn Sie sind für den Staat eine starke Unternehmerkultur für eine dynamische und erfolgreiche Wirtschaft“.

Das Thema Facharbeitermangel sei in den vergangenen Jahrzehnten immer mal wieder aufgekommen, erinnerte Eisert in seiner Ansprache, „heute ist es aber aktueller denn je“. Händeringend würden Fachkräfte und Auszubildende gesucht, schon jetzt würden im Gesamthandwerk rund 250.000 Fachkräfte fehlen. „Auf unseren Kammerbezirk, der fünf Landkreise umfasst, sind das rund 3.500 Menschen, die wir dringend in unseren Betrieben bräuchten“, präzisierte Eisert. So seien zum Ausbildungsstart am 1. September 364 Lehrstellen nicht besetzt, wobei, hob der Geschäftsführer ein Pluspunkt hervor, „erfreulicherweise insgesamt 1658 neue Ausbildungsverträge geschlossen worden sind“. Das entspreche zwar dem Vorjahresniveau, doch verzeichne der Landkreis Sigmaringen mit 238 neuen Lehrverträgen „merklich weniger Neuabschlüsse“. Im Vergleich zum Vorjahr mit 281 sei das ein Rückgang von gut 15 Prozent.

Zwar hätte die Handwerksausbildung in den letzten Jahren an Attraktivität bei den jungen Leuten gewonnen, doch die Anzahl jener, die ins Handwerk drängen, sei zu gering: „Während immer weniger Fachkräfte im Handwerk tätig sind, gibt es für diese aber immer mehr Arbeit“, unterstrich Eisert die prekäre Lage. Dafür gebe es immer mehr Akademiker, die jedoch nach Eiserts dafürhalten früher oder später von Jobverlusten bedroht sind: „Wenn die Künstliche Intelligenz mehr und mehr deren Job macht, dann wird es immer weniger Arbeit für diesen Personenkreis geben“. Der ehemalige Leiter der Abteilung „Recht und Sozialpolitik“ beim Baden-Württembergischen Handwerkstag gratulierte den Jubilaren für ihre Tatkraft und Zuversicht, mit der sie vor 50 Jahren die Gestaltung ihrer Zukunft in die Hand genommen und „gemeistert“ haben.

„Keine andere Weiterbildung weist diese inhaltliche Bandbreite auf“. Deshalb werde auch künftig eine ganzheitliche Meisterausbildung gebraucht, denn „nur so wird ein umfassendes Wissenstransfer von Generation zu Generation gewährleistet. Eisert hoffte, dass es auch in 50 Jahren Meisterfeiern geben wird und verwies auf den 25. November, bei dem die Handwerkskammer in Balingen fast 300 neue Meisterinnen und Meister küren wird.