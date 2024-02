29 Jugendliche zu Gruppenleitern ausgebildet

29 Jugendliche haben die Ausbildung zum Jugendgruppenleiter absolviert. Die Jugendlichen zwischen 14 und 16 Jahren können sich somit ab sofort als neue Gruppenleiter bezeichnen. Der Grundkurs des katholischen Jugendbüros im Dekanat Sigmaringen-Meßkirch, der von Dekanatsjugendreferent Simon Bäurer gemeinsam mit Joost Löbermann und Gabriel Joos geleitet wurde, richtete sich an Jugendliche ab 14 Jahren, die in der kirchlichen Jugendarbeit engagiert sind und zukünftig selbst eine Leitungsrolle einnehmen möchten.

Im Kurs erlernten die angehenden Gruppenleiter wichtiges Handwerkszeug für die eigene Gruppenarbeit und das Leiten von Kinder- und Jugendgruppen, wie es in einer Pressemitteilung heißt. So ging es beispielsweise um rechtliche Grundlagen, den Umgang mit Konflikten innerhalb einer Gruppe und um verschiedene Leitungsstile sowie Gruppendynamiken. Um für die eigene Jugendarbeit vor Ort gut ausgebildet zu sein, erhielten die Jugendlichen jede Menge neue Ideen, Methoden, Spiele und Tipps für ihre Gruppenstunden und Ferienlager. Der Kurs bot zudem die Chance, sich mit den eigenen Glaubens- und Persönlichkeitsfragen zu beschäftigen. Spirituelle Impulse gehörten ebenso zum Rahmenprogramm wie kleine Spiele zu Beginn der Einheiten.

Nach ihrer erfolgreichen Teilnahme am Grundkurs erhielten die Jugendlichen ein Zertifikat, das zudem zum Erwerb der Jugendleiter-Card berechtigt. Der nächste Kurs für Jugendliche ab 14 Jahren startet in den Herbstferien. Anmeldungen sowie weitere Infos werden in den kommenden Wochen über die Internetseite des Jugendbüros jubue-sigmaringen-messkirch.de veröffentlicht.