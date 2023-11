Im Zuge eines Abbiegemanövers ist es am Samstagabend gegen 18.45 Uhr auf der B311 bei Meßkirch zu einem Verkehrsunfall gekommen. Bisherigen Erkenntnissen der Polizei zufolge fuhr ein 28-jähriger Transporter-Fahrer von Tuttlingen kommend in Richtung Meßkirch. An der Einmündung der B311 in mit der B313 bog er nach links in Richtung Sigmaringen ab. Hierbei übersah er offenbar den entgegen, geradeaus in Richtung Tuttlingen fahrenden Fiat-Ducato einer 22-jährigen Frau.

Türen lassen sich nicht öffnen

Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision beider Transporter. Der Fahrer des VW-Transporters zog sich hierbei leichte, die Fahrerin des Fiat mittelschwere Verletzungen zu. Da sich die Türen des VW nicht mehr ohne Weiteres öffnen ließen, musste die Freiwillige Feuerwehr den Fahrer mittels technischem Gerät aus seinem Fahrzeug bergen.

Der entstandene Sachschaden am VW wird auf 20.000 Euro, am Fiat auf 12.000 Euro geschätzt.