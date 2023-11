100 Gymnasiasten tauchen in die Südsee ab

Nach einem Jahr Probenarbeit ist die Vorfreude riesengroß, und endlich ist es so weit: Die Klassen 5 bis 7 des Martin-Heidegger-Gymnasiums Meßkirch entführen mit ihrem Musical „Im Riff geht’s rund“ von Gerhard A. Meyer die Zuschauer in die glitzernde und farbenfrohe Wasserwelt der Südsee. Doch mit einem geruhsamen Abend dürfen die Zuschauer nicht rechnen, denn die Welt der Südsee ist gehörig aus den Fugen geraten. Die Aufführungen finden am Mittwoch, 8. November, um 15.30 Uhr und am Donnerstag, 9. November, um 19.30 Uhr in der Halle am Feldweg beim Martin-Heidegger-Gymnasium in Meßkirch statt. Der Eintritt ist frei.