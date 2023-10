Menschen zu sportlicher Bewegung motiviert

Gesehen wurden viele, gezählt hat man sie nicht. Die sportlich Aktiven, die sich in den vergangenen zwei Wochen von den Plakaten mit Bewegungsaufgaben um den Lauchertsee und dem Bewegungsparcours angesprochen fühlten. Geplant hatten die Stadt Trochtelfingen und der TSV Mägerkingen die Plakate während #BEACTIVE , der Europäischen Woche des Sports vom 23. bis 30. September zu installieren. Positive Rückmeldungen und die Wetterlage hat die Verantwortlichen dazu bewogen, ihre Aktion „Aktiv am Lauchertsee“ um eine Woche zu verlängern.

Sportfachkräfte des Schwäbischen Turnerbunds (STB) haben zehn Bewegungsstationen mit je einer Übung für Erwachsene und Kinder entwickelt. Einbeinstand als Koordinationsaufgabe, Kniebeuge zum Trainieren der Beinmuskulatur und als Gedächtnisaufgabe das Fingerspiel „Hase & Jäger“ waren einige Aufgaben an den Stationen.

Gesundes Alter ist seit längerem ein Thema der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA). Körperliche Aktivität kann dazu beitragen, möglichst lange selbstständig Gesundheit und Wohlbefinden im Alter zu erhalten. Die zehn Stationen des ATP-Bewegungspfades zeigten einfache Übungsvarianten für die ältere Generation.

Beim BeActive-Tag am Lauchertsee, 28. September, nahmen nur wenige das Angebot, mit Übungsleitern des TSV Mägerkingen den Lauchertsee gemeinsam zu umrunden, wahr. Verbunden waren damit überraschende Begegnungen mit der Schwanenfamilie und als kleine Belohnung ein Gutschein des Kiosks Lauchertsee Eins für Kaffee und Kuchen zum Sonderpreis.

Zudem öffnete der TSV Mägerkingen seine regelmäßigen Sportstunden in der Schulturnhalle Mägerkingen zum Schnuppern. Möglich war dies beim Kinderturnen, der Frauenfitness, zwei Präventionssportkursen und beim Tischtennis für Erwachsene und Ältere. Interessenten gab es wenig, trotzdem kann man im Rückblick sagen: Das Ziel von #BEACTIVE wurde umgesetzt: Menschen in Europa zu mehr Bewegung motivieren.

Info: #BEACTIVE wurde 2015 von der Europäischen Kommission ins Leben gerufen. 40 Ländern und Regionen in Europa beteiligen sich an #BEACTIVE. Nationaler Koordinator für Deutschland ist der Deutsche Turnerbund, bei dem in diesem Jahr tausend Veranstaltungen in Deutschland registriert wurden.