„Menschen für Menschen“ zu Besuch an der Berta Hummel-Schule

Die Mensa der Berta-Hummel-Schule war voll von gespannten Viertklässlern, um Dirk Kasten von der Stiftung „Menschen für Menschen“ zu begrüßen. Herr Kasten kam extra aus Berlin angereist und berichtete von der Arbeit der Stiftung in Äthiopien.

Gegründet wurde sie vor über 40 Jahren von dem Schauspieler Karlheinz Böhm. Durch eine Wette bei „Wetten dass…?“ sammelte er erste Spenden und fragte dann persönlich vor Ort nach, welche Hilfe benötigt wurde. Ganz akut war damals die Bekämpfung des Hungers. Daraus wurde mittlerweile eine Landwirtschaftsberatung mit Unterstützung bei Saatgut, Bewässerung und Hühnerhaltung. Die Sorge für sauberes Wasser und Hygiene ist ein weiterer Schwerpunkt von „Menschen für Menschen“, ergänzt um die Errichtung von Gesundheitsstationen in ländlichen Regionen.

In seinem Vortrag, in den Herr Kasten die Kinder sehr interaktiv einbezog, weckte er auch Staunen darüber, dass die Kinder in Äthiopien froh und dankbar sind, in die Schule gehen zu dürfen. Die Kinder durften auch einen schweren Wasserkanister anheben und erfuhren, dass in Äthiopien die Mädchen ihres Alters in solchen Kanistern das Wasser für den Haushalt holen müssen und dafür oft weite Wege zu gehen haben. Dank der Wasserprojekte der Stiftung müssen sie das nun nicht mehr tun und haben Zeit, die Schule zu besuchen. Mit Projekten zur beruflichen Ausbildung und Mikrokrediten erhalten Jugendliche die Perspektive, ein eigenes Einkommen zu erwirtschaften.

Der jahrzehntelange Einsatz von „Menschen für Menschen“ trägt sichtbar Früchte. So konnten Hunger und Armut in Äthiopien wirksam bekämpft werden, die Kindersterblichkeit wurde deutlich reduziert, und die durchschnittliche Lebenserwartung hat sich fast verdoppelt. Und die Arbeit geht weiter, denn auch heute noch verfügen viele Familien nur über zwei Euro am Tag. Die Kinder verglichen das mit ihrem Taschengeld und wurden ganz still. Auch dass viele Kinder in Äthiopien durch eine Augeninfektion von Blindheit bedroht sind, machte sie betroffen. Mit einer Tube Augensalbe für sieben Euro kann ihr Augenlicht gerettet werden.

Schnell war man sich in der Mensa einig, zusammen mit der Kinderhilfe Bolstern eine Spendenaktion für „Menschen für Menschen“ zu planen, um von Bad Saulgau aus die Kinder in Äthiopien zu unterstützen. Die Planung läuft noch …