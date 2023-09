Der „Gasthof zum Adler“ an der Hauptstraße in Menningen–Leitishofen zwischen Meßkirch und Göggingen ist über die Grenzen des Kreis Sigmaringen hinaus bekannt und besitzt neben Gastronomie und Hotel auch eine langjährige Familiengeschichte. Heute wird der Adler von den Geschwistern Elena und Frederik Bücheler in sechster Generation betrieben und erscheint nun aufgrund seiner Historie im Magazin „20 historische Gasthäuser — Badens gute Stuben“, das in diesem Monat von Frank Joachim Ebner und dem Badischen Landwirtschaftsverlag herausgebracht wurde.

Frederik Bücheler ist Koch

Elena und Frederik Bücheler haben das Wirtshaus bereits vor zwei Jahren zusammen von ihren Eltern Guido und Marianne Bücheler übernommen. Frederik Bücheler ist gelernter Koch und hat nach seiner Ausbildung im Landhaus Freckl bei Böblingen über zehn Jahre lang in unterschiedlichen Stationen in der Pfalz, in der Schweiz, in Österreich und Californien gearbeitet.

Ich hatte zwar keine klassische Gastroausbildung, habe das aber von klein auf von meinen Eltern gelernt. Elena Bücheler

Auch habe er seinen Meister und den Betriebswirt gemacht. Der heute 37–Jährige entschied sich dann 2014 wieder zurück nach Menningen–Leitishofen zu kommen und seine Eltern bei ihrem Gasthaus zu unterstützen, das sie 1981 zu großen Teilen umgebaut haben.

Von klein auf von den Eltern gelern

Seine Schwester Elena Bücheler hat einen eher untypischen Weg eingeschlagen und nach ihrem Politikstudium in einem PR–Team für einen französischen Hotelkonzern in der Öffentlichkeitsarbeit gearbeitet. „Ich hatte zwar keine klassische Gastroausbildung, habe das aber von klein auf von meinen Eltern gelernt“, erzählt die 35-Jährige. Seit zwei Jahren sei sie nun für den Service zuständig und ihr Bruder habe in der Küche das Sagen.

Haupteinnahme früher war die Landwirtschaft

Erst seit der Generation der Eltern sei der Adler eine klassische Gastronomie geworden. In den Generationen davor war es ein Nebenerwerb. Die Haupteinnahmequelle bestand zu dieser Zeit aus der Landwirtschaft, erzählt Guido Bücheler. Er wollte aber lieber Koch statt Landwirt sein, sagt er lachend.

Auf der rechten Straßenseite von Meßkirch in Richtung Göggingen: Der Adler mit einem Biergarten auf der hinteren Seite. (Foto: Mandy Hornstein )

Im Erdgeschoss befindet sich nun das Restaurant, das in verschiedene Räume aufgegliedert werden kann. Im ersten Obergeschoss sind die Hotelzimmer und im zweiten Obergeschoss wohnen Elena und Frederik Bücheler.

Napoleons Soldaten haben die Zeche geprellt

Zum ersten Mal urkundlich erwähnt wurde das Vorgängergebäude des heutigen Adlers im Jahr 1432, schreibt Autor Frank Joachim Ebner in seinem Beitrag über den Adler. Seit 1800 ist eine Gastwirtschaft nachgewiesen. Auch hätten bereits Napoleons Soldaten im Adler die Zeche geprellt, so Ebner.

Mir war es im Magazin wichtig, nicht die Speisen in den Vordergrund zu stellen, sondern die Hausgeschichte und auch die Persönlichkeiten der Wirtsleute. Frank Joachim Ebner

Um 1809 hätten es sich die Soldaten im damaligen Adler so gut gehen lassen, dass eine ordentliche Rechnung aufgelaufen sei, die die Soldaten jedoch nicht bezahlt hätten, sondern einfach weitergezogen seien. Der Adlerwirt habe daraufhin vom Bürgermeister eine Entschädigung verlangt. Ob diesem Wunsch nachgekommen wurde, sei jedoch nicht bekannt, so Ebner.

Menschliche Geschichten im Vordergrund

„Mir war es im Magazin wichtig, nicht die Speisen in den Vordergrund zu stellen, sondern die Hausgeschichte und auch die Persönlichkeiten der Wirtsleute“, erklärt Ebner. Und das sei vor allem am Beispiel der Familie Bücheler eine sehr menschliche Geschichte, wie sich herausstellte.

Viele Stammgäste, weniger Durchgangsverkehr

„Für mich war es seit Kindheit einfach der Wunsch, dieses Restaurant weiter zu führen“, erzählt Frederik Bücheler. „Wir haben viele Stammkunden und auch Stammpersonal, das uns bereits seit vielen Jahren begleitet.“ Auch neue Kochlehrlinge bilde das Restaurant aus.

Zwei Generationen der Familie Bücheler – Elena und Frederik hinten sowie ihren Eltern Guido und Marianne Bücheler vorne links – erzählen Autor Frank Joachim Ebner (vorne rechts) die Geschichte ihres Wirtshauses. (Foto: Mandy Hornstein )

Trotzdem sei die Zeit während Corona sehr hart gewesen. „Da kam es uns zu Gute, dass wir eine so lange Geschichte haben und die Leute uns einfach schon seit Jahrzehnten kennen“, erzählt Elena Bücheler. Häufig würden gleich mehrere Familienfeiern im Adler gefeiert. „Wir bekommen oft von Taufe über Kommunion bis hin zur späteren Hochzeit viel von den Familien mit, die regelmäßig zu uns kommen und das macht diesen Job auch einfach aus“, sagt sie abschließend.

Das Magazin „20 historische Gasthäuser – Badens gute Stuben“ ist in allen Buchhandlungen und Bahnhofskiosken zu erwerben und kostet 14,50 Euro.