Ein Zug rammt einen Bus am Bahnübergang, in beiden Fahrzeugen befinden sich Insassen. Dieses Szenario haben die beiden Katastrophenschutzeinheiten des Landkreises Sigmaringen am Samstagvormittag in Ennetach geübt. Mehr als 60 Statisten nahmen daran teil und spielten Leicht- bis Schwerverletzte, während die Rettungskräfte gemeinsam prüften, wie die Zusammenarbeit funktioniert.

Von Nervosität ist wegen der Übung am Morgen nichts zu spüren. Der Zug steht schon auf dem Gleis, aber ansonsten ist es ruhig. Lokführer Jürgen Singer wartet in der noch warmen Bahn auf seinen Einsatz. Er wird derjenige sein, der den Notruf absetzt und das Geschehen in Gang bringt. „Die Abläufe sind mir bekannt, aber ich bin zum ersten Mal bei einer solchen Übung dabei, ich bin nicht vorbereitet“, verrät er.

Unterschiedlich schwer Verletzte

Draußen kommt derweil der Bus mit den Statisten an. Gutgelauntes Stimmengewirr ist zu hören, während die Einsatzkräfte die Straße sperren und der Zug langsam auf den Bus zurollt ‐ berühren sollen sie sich nicht, der Zug darf nicht zu Schaden kommen, ist vonseiten der Bahn zu hören.

1 von 13

Die Statisten nehmen ihren Platz ein, ein Jugendlicher legt sich halb vor den stehenden Zug, andere quer in die Bahn auf den Boden. Ihre Verletzungen haben einen unterschiedlichen Schweregrad: Von Leichtverletzten bis Toten ist am simulierten Unfallort alles vertreten.

Sieben Minuten bis zum Alarm

Dann geht es los. Um 10.05 Uhr setzt der Lokführer den Notruf ab. Sieben Minuten dauert es, bis der Alarm die Einsatzkräfte erreicht. Drei Minuten später, um 10.15 Uhr, ist der ersten Wagen der Feuerwehr Mengen da. Er muss die Straßensperrung zuerst entfernen, denn durch deren ungünstigen Platz ist ansonsten kein Durchkommen.

Doch die Feuerwehr ist nur ein Teil des Konglomerats, das in den nächsten 45 Minuten auftaucht. Es ist die erste Übung der Katastrophenschutz-Einsatzeinheiten seit deren Neustrukturierung vor etwa einem Jahr. Die Einheiten bestehen aus unterschiedlichsten Komponenten des DRKs und der Malteser im Landkreis. Alarmiert wird diese Einheit bei Großschadenslagen und Einsätzen mit vielen Verletzten und erkrankten Personen.

Diese Rettungskräfte sind dabei

Das wird am Samstag geprobt. Mit dabei sind außerdem die Bahn und Notfallseelsorger sowie die Drohnengruppe Bad Saulgau, die sich einen Überblick von oben verschafft. Regel-Krankenwagen, die normal zuerst an der Einsatzstelle sind, fehlen, denn laut Philipp Roßknecht, stellvertretendem Leiter des Einsatzdienstes bei den Maltesern, sind die meisten von ihnen im üblichen Betrieb eingebunden. Die Polizei, die im Ernstfall stärker vertreten wäre, ist am Samstag nur als Beobachter dabei.

Kaum ist die Feuerwehr da, geht es los. Zuerst bleibt die Atmosphäre locker, dann entwickelt sich eine eigene Dynamik rund um den Bahnübergang. Kinder im Zug beginnen zu schreien, die ersten Patienten werden geborgen. Der erste Schritt dabei ist laut Roßknecht die Erstsichtung: Patienten werden je nach schwere der Verletzung in Kategorien eingeteilt, um entsprechend schnell behandelt zu werden.

Tödliches Szenario am Bahnübergang nicht unwahrscheinlich

Doch an diesem Tag kommt die Hilfe für manche zu spät. Einige Puppen stellen Tote dar, die von den Einsatzkräften reanimiert werden müssen. Das nachgestellte Szenario ist durchaus möglich: Wie Bahnmitarbeiter aufklären, fährt der Zug üblicherweise mit 20 Stundenkilometern über den Bahnübergang, der nicht mit Schranken oder Ampeln gesichert ist. Rammt ein Zug ‐ dieser wiegt 49 Tonnen ‐ einen Bus, kann das für Businsassen tödlich enden.

Während an der Unfallstelle die Patientenrettung läuft, kommen weitere Einsatzkräfte. Um die 45 Minuten lang sind Sirenen rund um die Nudelfirma Gaggli zu hören. Darunter sind Mannschaftstransportwagen, die mehr Personal bringen, aber auch ein Lastwagen mit Decken, Zelten und Getränken für die Betroffenen.

Das sagen Statisten

Das Geschehen verlagert sich mit der Zeit vom Unfallort weg, hin zum Kiesplatz daneben, auf dem inzwischen zwei Zelte zur Patientenversorgung stehen. Der Ton ist rau, es muss schnell gehen. Ein Arzt wartet und sichtet die Verletzungen noch einmal genauer, bevor es an die weitere Behandlung geht. Krankenwagen rotieren und bringen ununterbrochen Patienten ins Krankenhaus.

Zwei von ihnen sind Denise Klug und Lilli Müller. Beide sind leicht verletzt. Die 41-jährige Klug hat sich ihre Nase gebrochen und Probleme an der Halswirbelsäule. Die Halskrause, die sie trägt, macht ihr zu schaffen. „Aber ich wollte helfen“, sagt sie. Ihre Tochter und die zehnjährige Müller sind beide bei den Jungmaltesern und wurden so für die Übung angefragt. „Ich wollte sehen, wie die Abläufe sind bei einem Unfall“, sagt Müller und grinst, denn sie findet es spannend, „selbst zu bluten“, ohne verletzt zu sein.

Stadt Mengen ist auch involviert

Während sie auf weitere Anweisungen warten, findet 100 Meter weiter die Lagebesprechung der verschiedenen Einheiten statt. Die erste Chaosphase ist laut Christian Zielke, Einsatzleiter der Mengener Feuerwehr, vorbei. Er leitet die Besprechung. 32 Fahrzeuge des Rettungsdiensts sind im Einsatz, außerdem 90 Einsatzkräfte.

Die Stadt Mengen ist auch vor Ort. Sie hat ein Bürgertelefon für Angehörige eingerichtet ‐ fiktiv, aber für den Ernstfall wichtig. Doch obwohl an diesem Samstag alle an einem Strang ziehen, ist der Tenor der Einsatzkräfte trotzdem klar: Es ist gut, dass es sich um eine Übung handelt; den Ernstfall möchte niemand erleben.