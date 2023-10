Eine Delegation aus Vertretern des Gemeinderats und der Stadtverwaltung Mengen sind anlässlich des Lukasfestes in die Partnerstadt Novska gereist, um das zehnjährige Bestehen der Städtepartnerschaft zu feiern. Begleitet wurden Sie vom Musikverein Ennetach und einer Abordnung der Feuerwehr.

Mit Mengen International fing alles an

Mit den „Spielen über Grenzen“ im Rahmen von Mengen International 2007 hat alles seinen Anfang genommen. Anlässlich des Beitritts Kroatien in die Europäische Union wurde die Partnerschaft dann 2013 offiziell mit der Unterzeichnung einer Urkunde ratifiziert. Nun besteht die Städtepartnerschaft zwischen Novska und Mengen bereits seit zehn Jahren. Das war laut Pressemitteilung der Stadt ein Grund zu feiern.

Die Musiker aus Novska sorgen für Stimmung beim Fest. (Foto: Anne Laaß/Stadt Mengen )

So machten sich die Mitglieder des Musikvereins Ennetach und die Delegation der Stadt Mengen auf den Weg nach Novska. Zunächst stand ein Besuch im Naturpark Lonjsko Polje an. Dort erhielten die Teilnehmer einen Einblick in die Lebensweise des 19. Jahrhunderts, gefolgt von einer Fahrt über die Save mit einem Solarboot.

Gedenkstein als Geschenk

Bei der feierlichen Stadtratssitzung am Abend lobte Bürgermeister Stefan Bubeck die lebendige Partnerschaft zwischen den Städten und überreichte Bürgermeisterin Marja Kusmis ein besonderes Geschenk. Steinmetz Christoph Stauß fertigte einen Gedenkstein mit einer zweisprachigen Inschrift, die an die zehn Jahre der Partnerschaft erinnert.

Mengens Bürgermeister Stefan Bubeck überreicht seiner Amtskollegin Marja Kusmis den Gedenkstein zum Jubiläum der Städtepartnerschaft. (Foto: Anne Laaß/Stadt Mengen )

Danach genossen die Mengener, Ennetacher und Novskaer die Konzerte, die anlässlich des Lukasfestes in der Ortsmitte stattfanden. Am nächsten Tag war die Stadt Mengen neben zahlreichen regionalen Bauern und Kunsthandwerkern auf dem Markt mit einem Stand vertreten. Viele Besucher aus Novska und den Nachbargemeinden haben sich über Mengen informiert und die mitgebrachten oberschwäbischen Spezialitäten, wie Wurst, Käse, Schnaps und Bier verkostet.

Einblicke in die Vergangenheit

Bürgermeister Stefan Bubeck und seine Amtskollegin Bürgermeisterin Marija Kusmis besuchten sämtliche Marktstände und schauten sich die verschiedenen Aufführungen an, die das Stadtleben Novskas im 19. Jahrhundert darstellte. Dabei gab es allerlei Köstlichkeiten zu probieren und auch interessante Einblicke in die Vergangenheit. So gab es Szenen aus der Schule, dem Kindergarten, eine Wahrsagerin, ein Schuhmacher, eine Schnapsbrennerei, eine Poststation, ein Gefängnis und sogar ein Trauerzug.

Einschlusslöcher sind noch zu sehen

Ein Besuch im Heimatmuseum Novskas, das mit einer Privatsammlung aufwartet und nicht davor scheut auch die jüngsten Ereignisse aufzuzeigen, war für die Delegation aus Mengen ebenfalls sehr interessant. Anfang der 1990er-Jahre herrschte Krieg in Novska, daran erinnern nicht allein die Einschusslöcher, die noch an manchen Gebäuden zu sehen sind. Auch die Erinnerungen der Menschen sind greifbar und im Museum sichtbar.

Die Musiker aus Ennetach spielen beim Lukasfest in Novska. (Foto: Anne Laaß/Stadt Mengen )

Modern wird es dagegen im teils wiederaufgebauten und neugebauten Stadtteil, der von der „Gaming-Industry“ bezogen wurde. Hier werden Apps und Online-Spiele entwickelt. Danach gesellte sich die Delegation zum Konzert des Musikvereins Ennetach vor dem Rathaus. Abgerundet wurde der Tag mit einem Feuerwerk und dem Konzert der bekanntesten kroatischen Sängerin, Doris Dragović.

Einladung zum Fuhrmannstag

Am Sonntag stand dann bereits der Abschied von den Freunden aus Novska an. Bürgermeister Bubeck lud seine Amtskollegin Marija Kusmis, den früheren Bürgermeister und aktuellen Sozial- und Arbeitsminister Kroatiens, Marin Piletić sowie eine Delegation der Stadt Novska zum Fuhrmannstag im kommenden Jahr nach Mengen ein.