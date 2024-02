Worte aus Palästina trotz Gewalt und Hass hörbar machen

Ein Hoffnungszeichen gegen Gewalt und Hass wollen Frauen auf der Welt am 1. März „… durch das Band des Friedens“ geben. Die Vorbereitung des Weltgebetstags kommt in diesem Jahr aus Palästina. In Mengen treffen sich Interessierte am Freitag, 16. Februar, zu einem Informationsabend.

Die Gottesdienstordnungen für den Weltgebetstag am ersten Freitag im März haben lange Entstehungsgeschichten. In Deutschland war diese mit der Veröffentlichung der Liturgie im September 2023 zunächst abgeschlossen.

Aktualisierte Version

Angesichts der dramatischen Ereignisse in Israel und Palästina seit dem 7. Oktober hat das deutsche Komitee des Weltgebetstags eine aktualisierte Version der Gottesdienstordnung erarbeitet und im Januar 2024 herausgegeben. Diese dient bundesweit als Grundlage für tausende von ökumenischen Gottesdiensten zum Weltgebetstag.

Worte hörbar machen

„Angesichts von Gewalt, Hass und Krieg in Israel und Palästina ist der Weltgebetstag mit seinem diesjährigen biblischen Motto aus dem Brief an die Gemeinde in Ephesus ,…durch das Band des Friedens’ so wichtig wie nie zuvor“, betont die evangelische Vorstandsvorsitzende des Weltgebetstags, die Mengenerin Brunhilde Raiser. „Der Terror der Hamas vom 7. Oktober jedoch und der Krieg in Gaza haben die Bereitschaft vieler Menschen in Deutschland weiter verringert, palästinensische Erfahrungen wahrzunehmen und gelten zu lassen. Die neuen Erläuterungen sollen dazu beitragen, die Worte der palästinensischen Christinnen trotz aller Spannungen hörbar zu machen.“

Am 1. März 2024 wollen Christinnen und Christen weltweit mit den Frauen des palästinensischen Komitees beten, dass von allen Seiten das Menschenmögliche für die Erreichung eines gerechten Friedens getan wird.

Der Weltgebetstag in Mengen

In Mengen findet der Gottesdienst am 1. März um 18.30 Uhr in der Pauluskirche Mengen statt. Menschen, die sich aktiv beteiligen wollen, sind herzlich willkommen, sei es bei der Liturgie oder kulinarisch bei der anschließenden Zusammenkunft.

Die Vorbereitung

Bei der Veranstaltung „Land und Leute“ am Freitag, 16. Februar, um 19 Uhr im Gemeindesaal der Pauluskirche wird Näheres besprochen.

Informationen gibt es bei Pfarrerin Heidrun Stocker unter Telefon 07572/71091.