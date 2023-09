Wochenmarkt bietet „Versucherle“ an

Der Wochenmarkt in Mengen ist Treffpunkt und „Nachrichtenbörse“. Und um für die Kunden noch attraktiver zu werden, haben sich die Wochenmarktbeschicker etwas Besonderes einfallen lassen: Erstmals wird es einen „Versucherles–Markt“ in Mengen geben. Jeder Marktstand wird an Samstag 16. September von 7 bis 12 Uhr für seine Kunden eine kleine kostenlose Überraschung zum Probieren bereithalten. Ergänzt wird dieses Angebot vom Team des „Eine Welt Ladens“, das kostenlos Fair Trade Kaffee zum Kosten anbietet. Die Wochenmarktbeschicker möchten sich damit bei ihren Stammkunden bedanken und neue Kunden auf das Angebot des Wochenmarktes aufmerksam machen, der am 16. September erstmals um den Krämermarkt mit Bauernmarkt von 7 bis 18 Uhr erweitert wird. Die Aktion wird noch erweitert, indem sich auch der Wochenmarkt am Dienstag, 19. September, anschließt und alle Beschicker für ihre Kunden „Versucherle“ bereithalten.