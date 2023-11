Winterzaubermarkt in Mengen

Eine bunte Mischung aus Flohmarkt und Kunsthandwerkermarkt erwartet die Besucherinnen und Besucher am Samstag, 18. November, von 15 bis 19 Uhr in den Lebensräumen für Jung und Alt, Reiserstraße 18 in Mengen. 15 Ausstellerinnen und Aussteller bieten Selbstgemachtes und Gebrauchtes zum Verkauf an, darunter auch Produkte, die Menschen mit Behinderungen in Werkstätten der Stiftung Liebenau selbst gefertigt haben.

Auch für Essen und Trinken ist reichlich gesorgt: Es gibt Kaffee und Kuchen, Grillwürste mit Wecken, Pommes und Punsch. Kinder können in einer Malecke ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Der Markt findet in den Räumlichkeiten der Lebensräume bei jeder Witterung statt.

Die Sozialstation Mengen, die Lebensräume für Jung und Alt, das Pflegeheim St. Ulrika, die GIW Mengen und der Ambulante Dienst der Liebenau Teilhabe freuen sich auf viele Besucherinnen und Besucher.

Verkaufsplätze