Obwohl die Bundesregierung ein milliardenschweres Loch im Haushalt stopfen muss, sind mögliche Zuschüsse vom Bund für die Reaktivierung der Ablachtalbahn nicht gefährdet. Wie Meßkirchs Bürgermeister Arne Zwick und Frank von Meißner, der Betriebsleiter des Eisenbahninfrastrukturunternehmens Ablachtalbahn, betonen, ist der Fördertopf für Projekte im öffentlichen Personennahverkehr nicht von den Kürzungsmaßnahmen des Bundes betroffen.

Sollte die Kosten-Nutzen-Analyse zugunsten der Reaktivierung ausfallen, stünde einer Förderung von etwa 90 Prozent der Kosten nach dem Gemeindeverkehrs-Finanzierungsgesetz (GVFG) weiterhin nichts im Wege.

Bürgermeister Bubeck spricht von Streichung der Mittel

Für Verwirrung in dieser Sache hatte Mengens Bürgermeister Stefan Bubeck gesorgt, der in der jüngsten Gemeinderatssitzung im Zusammenhang mit der Fortschreibung des Nahverkehrsplans im Kreis davon gesprochen hatte, dass der Bund Regionalmittel für die Länder gestrichen habe und somit kein Geld für die Ablachtalbahn zur Verfügung stünde.

Bei einem der Treffen der betroffenen Landkreise und Anliegerkommunen im Dezember hätten außerdem die Landkreise Konstanz und Sigmaringen abgelehnt, die Reaktivierung der Strecke zwischen Mengen und Stockach finanziell zu unterstützen. „Eine solche Grundsatzentscheidung hatten wir hier im Gremium ja auch getroffen“, erinnerte Bubeck seine Räte. „Und dabei bleiben wir.“

Bund hält an Fördertopf fest

Dass der Bund an den Fördermitteln für ÖPNV-Projekte festhält, bestätigte ein Sprecher des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr Mitte Januar gegenüber den „Stuttgarter Nachrichten“. „Grundsätzlich verbessern sich die Chancen auf eine Förderung sogar, weil sich die Mittel ab 2025 auf zwei Milliarden Euro im Jahr verdoppeln“, weiß Frank von Meißner.

In Zeiten knapper werdender Finanzmittel fokussiert sich der Landkreis auf bereits begonnene Projekte. Stefanie Bürkle

Bürgermeister Arne Zwick geht außerdem nicht davon aus, dass dieser Fördertopf bei einem Regierungswechsel so einfach geschlossen würde. „Den hat die CDU mit auf den Weg gebracht, den wird sie nicht abschaffen wollen“, sagt er.

Informatives Treffen für Anliegerkommunen

Und wozu dann das Treffen der Anrainer-Kommunen und Kreise? „Das war rein informativer Natur, um alle, die an der Strecke liegen, auf den neusten Stand zu bringen“, sagt Zwick. Schließlich gäbe es mit Manuel Kern in Krauchenwies einen neuen Bürgermeister und auch in Stockach sei eine neue Bürgermeisterin gewählt worden, die ihr Amt bald antrete.

Kosten-Nutzen-Analyse ist bereits finanziert

„Es stimmt, dass sich die Sigmaringer Landrätin bei diesem Termin kritisch zu Wort gemeldet und betont hat, dass der Landkreis die Umsetzung anderer Verkehrsprojekte priorisiert“, so Zwick. „Das war aber keine Überraschung und ändert an unseren Plänen nichts.“

Nachdem im vergangenen Sommer die Machbarkeitsstudie vorgestellt werden konnte, die dem Personenverkehr zwischen Stockach und Mengen eine gute Prognose stellt, sei man nun dabei, die für den nächsten Schritt notwendige Kosten-Nutzen-Analyse zu erstellen. „Die kostet eine halbe Million, ist aber schon komplett finanziert“, sagt Zwick.

Weiteres Vorgehen

Erst wenn klar sei, dass der Nutzen überwiegt, werde über die weitere Finanzierung nachgedacht. „Da werden wir versuchen, die Anlieger ins Boot zu holen“, so Zwick. „Und da müssen dann Kreistag und Gemeinderäte entscheiden.“ Er geht davon aus, dass dies im Laufe des Jahrs 2025 geschehen werde.

Das ist die Position des Landkreises

Landrätin Stefanie Bürkle sagt dazu: „In Zeiten knapper werdender Finanzmittel fokussiert sich der Landkreis auf bereits begonnene Projekte und priorisiert entlang der positiven Wirkungen auf den gesamten Landkreis. Unter Berücksichtigung dieser Prämissen habe ich wiederholt zum Ausdruck gebracht, dass die Ablachtalbahn - so gewünscht - von anderen Akteuren zu planen und zu finanzieren ist. Aufgabenträger für den Schienenpersonennahverkehr (SPNV) ist das Land.“

Diese Projekte stehen im Fokus

Im Fokus des Kreises liegen demnach der Neubau der Bertha-Benz-Schule, die Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung, die Elektrifizierung der Zollernbahn und die Planung der B 311n/B313.

Innerhalb der Schienenprojekte im Landkreis nehme die Ablachtalbahn wiederum erst die vierte Priorität hinter der Elektrifizierung der Zollerbahn zwischen Albstadt und Sigmaringen, dem zweigleisigen Ausbau des Abschnitts zwischen Mengen und Herbertingen (inklusive Begegnungsmöglichkeiten in den Bahnhöfen Storzingen und Inzigkofen) und dem verlässlichen Stundentakt auf der Donaubahn mit Verlängerung der Regio-S-Bahn Ulm bis Herbertingen (um von Herbertingen einen Halbstundentakt nach Ulm zu schaffen) ein. Das sei im Kreistag zuletzt im Dezember 2020 so beraten worden.

Reine Freizeitbahn

Die Ablachtalbahn werde als Freizeitbahn (Biberbahn) mit Güterverkehrsanteilen gesehen und nicht als Strecke für reguläre Personenbeförderung. Für diese Zwecke hat der Kreistag in den vergangenen Jahren 110.000 Euro Zuschuss für die Instandsetzung und Instandhaltung der Strecke gegeben.