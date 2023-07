Inklusion im Sport

Wie dieser Wettkampf Menschen mit Behinderung sichtbar macht

Mengen / Lesedauer: 3 min

Zufrieden im Ziel: Luca Cipolla (vorne) und Clemens Seeger. (Foto: Mareike Keiper )

Beim Schultriathlon in Mengen treten nicht nur Schüler an, sondern auch behinderte Menschen. Sie berichten, was ihnen die Teilnahme bedeutet.

Veröffentlicht: 20.07.2023, 18:00 Von: Mareike Keiper