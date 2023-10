Der FC Mengen erwartet im Achtelfinale des WFV-Pokals am Mittwoch, 1. November (15 Uhr, Ablachstadion) den SSV Reutlingen. Der Fünfzehnte der Oberliga Baden-Württemberg ist klarer Favorit und lässt im Vorfeld keinen Zweifel daran, dass er die Hürde Mengen nehmen will.

Junger Cheftrainer beim SSV Reutlingen

„Das Spiel und der Pokal haben für uns eine große Bedeutung. Es ist das Achtelfinale und wir wollen ins Viertelfinale. Der Pokal ist immer interessant“, sagt Reutlingens Trainer Maik Stingel. Der 31-Jährige ist seit Januar 2023 Trainer beim SSV und soll die junge Mannschaft entwickeln.

Ja, natürlich, wir spielen nun mal zwei Klassen höher. Reutlingens Trainer Maik Stingel

Stingel ist seit dem 1. Januar 2019 im Verein und durchlief als Trainer verschiedene Jugendmannschaften, gewann unter anderem mit den A-Junioren den WFV-Pokal. Davor war er Co-Trainer von Inka Grings bei der U17 von Viktoria Köln. Erste Erfahrungen sammelte der A-Scheininhaber als Spielertrainer beim TSV Eningen (2016 bis 2018), wo er viele Jahre lang selbst Leistungsträger war.

Derzeit steht der SSV auf einem Abstiegsplatz

Die Favoritenrolle am Mittwoch nimmt er an. „Ja, natürlich, wir spielen nun mal zwei Klassen höher. Ich gehe davon aus, dass Mengen sehr kompakt stehen wird. Da müssen wir versuchen, uns Möglichkeiten zu erspielen. Aber natürlich schauen wir in erster Linie auf uns selbst.“

Sportlich läuft es derzeit nicht ganz wie gewünscht für den SSV. Rang 15 wäre derzeit ein Abstiegsplatz. In den jüngsten sechs Spielen gab es nur zwei Punkte, darunter aber ein 2:2 am vergangenen Wochenende gegen den Tabellenzweiten Göppingen. Dabei mussten die Reutlinger in letzter Minute den Ausgleich schlucken.

14 Spieler sind Jahrgang 2002 oder jünger

Ja, sicher laufe es nicht ganz optimal. Doch man müsse die Bilanz zweigeteilt sehen, so Stingel. „Wir sind nicht unzufrieden mit der Entwicklung. Wir haben sehr viele junge Spieler im Kader, 14 sind Jahrgang 2002 oder jünger, also unter 21.“

Wenn wir gewinnen, siegen wir oft hoch. Maik Stingel

Da benötige die Entwicklung noch Zeit. „Aber wir haben die Rückendeckung“, sagt er. „Wenn wir gewinnen, siegen wir oft hoch, wie die 4:0-Siege gegen Holzhausen und Offenburg und beim 5:1 gegen Oberachern. Also, wenn es läuft, dann läuft’s“, sagt der Trainer, der sich auf der vereinseigenen Homepage als „Kumpeltyp“ bezeichnet.

Aufgrund personeller Ausfälle musste die Jugend zuletzt noch stärker ran. „Gegen Göppingen hatten wir sechs Spieler in der Startformation, die 21 Jahre oder junger sind, deshalb war ich eigentlich sehr zufrieden. Die Mannschaft hat definitiv Potenzial, aber Konstanz ist natürlich bei so einer jungen Mannschaft ein Thema“, sagt Stingel.

Schlüsse aus der Vergangenheit

Der Verein setzt inzwischen voll auf den Nachwuchs, spielt in allen Leistungsjugend-Teams (U15, U17, U19) in der zweithöchsten deutschen Klasse, stieg mit der U19 2022 sogar in der A-Junioren-Bundesliga auf (Trainer: Maik Stingel) und will verstärkt eigene Spieler ausbilden und nach oben führen.

Stingel, der beim Verein an der Kreuzeiche auch die sportliche Gesamtverantwortung trägt, sagt, der Verein habe aus der Vergangenheit seine Schlüsse gezogen. „Der Verein setzt voll und ganz auf die Jugend.“ Natürlich sei das beim SSV auch ein finanzielles Thema. „Mittelfristig wollen wir uns etablieren. Es ist kein einfacher Weg“, räumt er ein.

Das Spiel in Mengen ist für die Reutlinger der zweite Teil einer englischen Woche, die am kommenden Samstag mit einem wichtigen Spiel beim FC Nöttingen endet. Die haben derzeit nur zwei Punkte mehr als Reutlingen. „Bei uns sind vier, fünf Spieler angeschlagen. Noch ist nicht klar, ob diese am Mittwoch oder erst am Samstag zur Verfügung stehen. Aber wir werden sicher nichts Verrücktes machen“, sagt Stingel.

Torwarttrainer kommt aus der Region

Der FC Mengen sei für ihn fast unbekannt, gibt er zu. „Ehrlich gesagt weiß ich vom FC Mengen nicht allzu viel“, um dann doch zu ergänzen. „Ich weiß, dass die Mannschaft Dritter der Landesliga 4 ist, am Samstag das Topspiel verloren hat und auf den dritten Platz zurückgefallen ist.

Da aber unser Torwarttrainer Stefan Kuchelmeister aus der Ecke kommt, kann er uns dementsprechend etwas über Mengen sagen“, sagt Stingel.

Wir wollen uns als Team gut verkaufen und versuchen, unser Spiel durchzuziehen. Mengens Trainer Mario Slawig

Das Achtelfinale erreichte Reutlingen, das den Pokal bereits viermal gewonnen hat (1988, 1990, 1999, 2015) nach Siegen über den SV Wittendorf (3:0), den VfL Nagold und durch ein mühevolles 1:0 in letzter Minute gegen den Derbyrivalen Young Boys Reutlingen.

FC Mengen freut sich auf die Partie

„Natürlich ist das für uns ein Highlightspiel. Auch wenn es eine Mehrbelastung ist mit drei Spielen in der Woche“, sagt Mengens Trainer Mario Slawig. Ein Spiel des Gegners hat er sich in den vergangenen Tagen noch einmal in einem Streamingportal angesehen.

„Wir wollen uns als Team gut verkaufen und versuchen, unser Spiel durchzuziehen“, sagt Slawig. „Natürlich werden wir uns auch am Gegner ausrichten müssen. Aber die Reutlinger sind sicher gut aufgestellt. Das ist eine junge Mannschaft. Wenn die seit der Jugend zusammenspielen, macht das die Sache nicht einfacher.“

Merk steht für Eisele im Tor

Im Tor wird Slawig eine Veränderung vornehmen. Dominic Merk rückt ins Team für Tamino Eisele. „Wir haben gesagt: Das ist das Spiel für Dominic. Er ist immer da, ist immer im Training.

Natürlich ist er derzeit ein bisschen enttäuscht“, sagt Slawig über den Schlussmann, der seinen Stammplatz an Eisele verloren hat.

Hinter Bachhofer steht ein Fragezeichen

Ein dickes Fragezeichen steht hinter David Bachhofer, der sich im Spiel gegen Mietingen das Knie verdreht hat. „Das wird eng bis Mittwoch“, sagt Slawig.

Sicher fehlen werden ‐ nach wie vor ‐ Eric Dehne und Levin-Finn Schlude, den seit dem Warmmachen fürs Spiel gegen Mietingen die Leiste zwickt. „Deshalb hat er auch am Samstag nicht gespielt“, sagt der Trainer.