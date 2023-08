Mengen

Werkzeug aus Baucontainer gestohlen

Mengen / Lesedauer: 1 min

Der Polizeiposten Mengen ermittelt wegen des Einbruchs und bittet um sachdienliche Hinweise unter Telefon 07572/5071. (Foto: Friso Gentsch/dpa )

Unbekannte sind zwischen Freitag vergangener Woche und dem vergangenen Donnerstag in einen Container auf einer Baustelle in der Meßkircher Straße in Mengen eingebrochen.

Veröffentlicht: 11.08.2023, 14:50 Von: sz