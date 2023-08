Die Stadt Mengen profitiert auch noch von einem weiteren Förderprogramm des Ministeriums für Soziales, Gesundheit und Integration. Wie das Ministerium in der vergangenen Woche mitteilte, gehört die Stadt Mengen mit „Finanzen im Blick“ zu den 13 Pilotprojekten im Bereich der Schuldnerberatung für Familien, die in Baden–Württemberg finanzielle Anschubhilfe erhalten.

Den Antrag hat wiederum Quartiersmanagerin Johanna Benz–Spies formuliert, die das Beratungsangebot über ihr Netzwerk des Blochinger Wichteles, der Menschenräume und fachliche Experten aufbauen möchte. Dafür erhält die Stadt 56.400 Euro.

Der Bedarf ist da

„Dass der Bedarf nach kompetenter Schuldenberatung bei Familien größer wird, hat das Sozialministerium aus einem Gesellschaftsreport zu diesem Thema aus dem vergangenen Jahr abgeleitet“, sagt Johanna Benz–Spies. Steigende Preise, Inflation und Unsicherheit auf dem Arbeitsmarkt und durch den Krieg in der Ukraine hätten diese Tendenz noch verstärkt. „Es gibt immer mehr Familien, die mit ihren Einkünften nur noch so gerade eben über die Runden kommen. Und diejenigen, bei denen alles eh schon ganz knapp war, sind jetzt oft in Notlagen.“

Wenn ein Flyer zu wenig ist

Diese Menschen sollen jetzt über das neue Projekt erreicht werden. „Viele wissen nicht, welche Beratungsmöglichkeiten es für ihre Situationen gibt“, sagt Johanna Benz–Spies. Einfach nur Flyer auszulegen und zu hoffen, dass sich betroffene Familien melden, sei zu wenig. „Für Betroffene sind die Hemmschwellen oft viel zu hoch.“

Engagierte nehmen Kontakt auf

Wie gut, dass Benz–Spies und ihre ehrenamtlichen Mitstreiter deshalb schon seit Anfang des Jahres dabei sind, an verschiedenen Orten auf Leute zuzugehen, Kontakte zu knüpfen und Beratungsbedarf abzuklopfen. Auch dafür hat es bereits eine Förderung gegeben. „Wir sind regelmäßig im Tafelladen Martinslädle und im Kinderhaus Mühlgässle“, sagt sie.

Ideen der Betroffenen aufgreifen

Durch die Förderung hat die Gruppe jetzt nicht nur die finanziellen Mittel, bei Bedarf Fachberater aus den Bereichen Finanzen, Ernährung, Pflege oder Arbeitsvermittlung einzuladen und zu zahlen, sondern auch, um Angebote für Betroffene und Engagierte auf die Beine zu stellen. „Vielleicht entsteht der Wunsch, einen Fairteiler aufzustellen, in dem Nahrungsmittel getauscht werden können“, überlegt Benz–Spieß. „Oder wir machen Kochabende, bei denen wir gesund Gerichte für wenig Geld zubereiten.“

Hier könne sie sich gut vorstellen, dass sich die Familien untereinander als Experten austauschen und beraten. „Wer schon länger mit wenig Geld in der Haushaltskasse zurechtkommen muss, wird automatisch Experte in diesem Bereich.“ Bürgermeister Stefan Bubeck hätte bereits zugesagt, die öffentlichen Küchen für diese Zwecke zur Verfügung zu stellen.

Auch Fortbildungen sind wichtig

Nicht zuletzt soll es aber auch um die fachliche Fortbildung von ehrenamtlichen Mitarbeitern der Menschenräume und des Blochinger Wichteles gehen. „Es ist ganz wichtig, dass sich niemand von den Engagierten überfordert fühlt“, betont sie.

Das hält die Landtagsabgeordnete von dem Projekt

Die grüne Landtagsabgeordnete Andrea Bogner–Unden begrüßt das Projekt in Mengen: „Wer unter einer solchen Situation am meisten leidet, sind in der Regel die Kinder und Jugendlichen. Ihnen bleiben aufgrund des familiären finanziell prekären Zustandes viele Aktivitäten wie Schulausflüge, Theaterbesuche oder Teilhabe im Sportverein verwehrt.

Nicht zu vergessen auch die Scham und Anstrengungen vieler junger Betroffener, ihre Situation nach außen zu verbergen. Ich hoffe, dass mit dem Pilotprojekt des Landes auch armutsbetroffenen und –gefährdeten Kindern und Jugendlichen in Mengen geholfen werden kann, zukünftig wieder unbelastet am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben.“