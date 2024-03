Wem die Erlöse des Benefizkonzerts helfen werden

Vor Kurzem hat die Übergabe der großzügigen Spende des Benefizkonzerts des Popchors „Wir für euch“ vom Februar stattgefunden. Der Chor-Vorstand, vertreten durch Wolfgang Bach, überreichte den Betrag von 1025 Euro im Musiksaal der Liebfrauenschule in Sigmaringen an Edith Bochtler-Walla als Stellvertreterin der ambulanten Dienste der Stiftung Liebenau in Mengen.

Hilfe in Notlagen und Finazierung von Freizeitprojekten

Bochtler-Walla bedankte sich herzlich im Namen des gesamten Teams für die großzügige Unterstützung. Durch diese finanzielle Zuwendung können nicht nur Klienten in Notlagen überbrückt werden, sondern auch Freizeitprojekte für Menschen mit Behinderungen nachhaltig unterstützt werden.

Erfolgreiches Konzert

Das Konzert in der evangelischen Pauluskirche erwies sich als überwältigender Erfolg. Aufgrund der zahlreichen Besucher waren sogar zusätzliche Stühle nötig, um allen Gästen einen Sitzplatz bieten zu können. Die positive Stimmung und die Begeisterung der Zuhörer trugen maßgeblich dazu bei, dass der Abend zu einem unvergesslichen Erlebnis wurde. Der Chor beeindruckte das Publikum mit einem vielfältigen Programm und verwandelte die Kirche in eine beeindruckende Klangkulisse. Diese faszinierenden musikalischen Darbietungen verdeutlichen eindrucksvoll die anspruchsvollen des Chors.

Dank an die Sänger

„Die finanzielle Unterstützung, die durch Ihre großzügige Spende ermöglicht wurde, ist für uns von unschätzbarem Wert“, sagte Edith Bochtler-Walla bei der Spendenübergabe. „Wir sind dankbar, dass der Chor durch diese Spende einen bedeutenden Beitrag leistet, um die Arbeit in der Behindertenhilfe nachhaltig zu fördern.“ Diese Unterstützung trage dazu bei, dass die Bedürfnisse und Wünsche der Menschen mit Behinderungen auf vielfältige Weise erfüllen können.