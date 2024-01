In der Realschule Mengen ist am vergangenen Wochenende ein größerer Wasserschaden entstanden. Bürgermeister Stefan Bubeck bezifferte die Höhe des Schadens gegenüber dem Gemeinderat mit zwischen 30- und 50.000 Euro. Betroffen sind der Physiksaal im Hauptgebäude sowie die darunterliegende Lehrküche, in der aktuell kein Hauswirtschaftsunterricht stattfinden kann. Nach der Fasnet soll aber auch die Küche wieder nutzbar sein.

Müll der Schüler verschlimmert Situation

Ursache des Schadens war laut Anne Laaß, Pressesprecherin der Stadt Mengen, ein laufender Wasserhahn im Physiksaal. Dort sind in die Tische der Schüler Waschbecken eingebaut.

Diese werden aber schon seit längerer Zeit nicht genutzt und sind mit einer Haube abgedeckt. Deshalb war der Reinigungskraft auch nicht aufgefallen, dass sich im Becken unter der Haube Abfälle der Schüler wie Kaugummipapier und Papierschnipsel befanden.

Wasserhahn macht sich selbstständig

Zu irgendeinem Zeitpunkt während des Wochenendes sei einer dieser Wasserhähne plötzlich „voll aufgedreht in Betrieb gegangen“. Der Müll verstopfte das Becken und staute das Wasser. „Das Wasser ist über einen längeren Zeitraum über den Waschbeckenrand ausgetreten und hat des Physiksaals überschwemmt“, so Laaß.

Da auch mehrere Kochplatten einen Wasserschaden haben, kann der Hauswirtschaftsunterricht nicht wie gewohnt stattfinden. Stadtsprecherin Anne Laaß

Möbel seien aufgeweicht und der Boden eventuell auch beschädigt worden. Außerdem sei das Wasser durchgesickert und habe in der unter dem Physiksaal liegenden Lehrküche Schaden in der abgehängten Decke, bei Elektrogeräten und Küchenmöbel verursacht.

Küche kann gerade nicht genutzt werden

„Da auch mehrere Kochplatten einen Wasserschaden haben, kann der Hauswirtschaftsunterricht nicht wie gewohnt stattfinden“, antwortet Laaß am Donnerstag auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“. Der Physiksaal sei bereits wieder in Betrieb. Unterrichtsausfall gäbe es aufgrund des Schadens nicht.

Ist jemand in die Schule eingebrochen?

Kopfzerbrechen bereitete Schulleitung und Stadtverwaltung, wie sich die Dreharmatur des Wasserhahns von selbst hatte öffnen können. Deshalb waren die Verantwortlichen zunächst davon ausgegangen, dass jemand in das Hauptgebäude der Realschule eingedrungen war, den Wasserhahn aufgedreht und einen Schaden so mutwillig herbeigeführt hat. Diese Erklärung habe sich aber aus unplausibel herausgestellt, da keine Einbruchspuren gefunden werden konnten.

So könnte es gewesen sein

Also sei die Möglichkeit eines technischen Defekts noch einmal näher untersucht worden. „Bei der Prüfung der anderen Schülertischarmaturen hat sich herausgestellt, dass die Ventile der Armaturen zum Teil festsaßen“, so Laaß.

Es sei also sehr wahrscheinlich, dass dies bei der Armatur, die den Schaden verursacht hat, ebenfalls der Fall gewesen ist. Wenn sich dort der Hahn im geöffneten Zustand befunden hat und sich das Ventil etwa durch veränderten Wasserdruck gelöst habe, begann das Wasser zu fließen.

Derzeit werden die Kosten des Schadens zusammengestellt und mit der Versicherung geklärt, ob der Schaden über die Versicherung gedeckt ist.