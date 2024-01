Stefan Bubeck hat beim Neujahrsempfang die Chance nicht genutzt, sich publikumswirksam im vollen Ennetacher Bürgerhaus zu einer weiteren Amtszeit als Bürgermeister zu äußern. Vielleicht erschien es ihm aber auch unpassend, nachdem Festredner Dieter Salomon nach einem großen Rundumschlag zu dem, was in Deutschland alles schlecht läuft, verkündet hatte: „Wir haben ja aber auch die Politiker, die wir verdient haben.“ Positiv konnotiert war diese Aussage nicht.

Ausgerechnet ein Grüner!

Wer sich im Vorfeld gefragt hatte, warum Stefan Bubeck ausgerechnet einen grünen Politiker als Redner eingeladen hatte, wo er doch sonst ungern ein gutes Haar an der Partei lässt, dem ging schnell ein Licht auf. Dieter Salomon, ehemaliger Oberbürgermeister der Stadt Freiburg und heute Geschäftsführer der Industrie- und Handelskammer Südlicher Oberrhein sowie Vorsitzender des Normenkontrollrats Baden Württemberg, scheute sich nicht, gegen eigene Parteikollegen auszuteilen. „Während der Fußballweltmeisterschaft mit einer Schleife am Arm die Menschenrechtsverletzungen in Katar kritisieren, dann aber gern das Flüssiggas von dort nehmen - so eine Doppelmoral gibt es doch ständig“, sagte er.

So ist es Tradition: Bürgermeister Stefan Bubeck begrüßt alle Gäste mit Handschlag. (Foto: Jennifer Kuhlmann )

Wähler tragen selbst die Schuld

Irgendwie seien die Bürgerinnen und Bürger an dieser politischen Lage aber ja auch selbst schuld. „Wir belohnen die Politiker, die uns nach dem Mund reden“, sagte er. Der Bundesregierung fehle der Mut zur Konfliktlösung, sie wolle es allen Recht machen. Deshalb seien im Sinne der FDP die Schuldenbremse, für die SPD soziale Wohltaten und Klimaschutz für die Grünen propagiert worden. „Finanziert über Sondervermögen, also Schulden“, so Salomon. „Jeder Lokalpolitiker weiß, dass das nicht so einfach geht.“ Deshalb sei es richtig gewesen, dass das Bundesverfassungsgericht entsprechend entschieden haben.

Geld muss erst erarbeitet werden

Jetzt gelte es, wieder ins Bewusstsein der Menschen zu rücken, dass alle Gelder, die von der öffentlich Hand ausgegeben werden, erst einmal erwirtschaftet werden müssten. „Und zwar von Leuten, die sich anstrengen und das Geld erarbeiten, das als Steuern in die Kassen fließen“, so Salomon. Besorgniserregend sei dabei, dass die deutsche Wirtschaft sich gerade in einer Krise befinde und die jüngeren Generationen ihren Fokus weniger auf Arbeit und mehr auf Freizeit lege. Deutschland brauche Reformen und Investitionen in Infrastruktur und Digitalisierung. „Wir müssen auch mal Politik einfordern, die unbequem ist“, sagt Dieter Salomon.

Keine Raketenwissenschaft

Auch, wenn sein Vortrag unter dem Titel „Zeitenwende, Doppelwumms - was uns Hoffnung für 2024 macht“ stand, blieb Salomon die Hoffnung ein wenig schuldig. Er berief sich darauf, dass das Niveau, auf dem Deutschland jammere, hoch sei. „Wir dürfen nicht vergessen, dass wir in einem der reichsten Länder der Welt leben“, sagte er. Von seiner Arbeit im Normenkontrollrat, der beim Abbau von Bürokratie unterstützen soll, berichtete er: „Das ist keine Raketenwissenschaft. Wir machen Vorschläge, auf die auch andere kommen. Nur umgesetzt werden müssen sie eben von der Politik.“ Das geschehe zu wenig.

Applaus gibt es für die musikalische Darbietung der Musiker aus Blochingen. (Foto: Jennifer Kuhlmann )

Wo die Hoffnung herkommen kann

Wie viel einzelne Menschen aber doch verändern und erreichen können, hat sich beim Neujahrsempfang an anderer Stelle gezeigt: Bürgermeister Stefan Bubeck zeichnete fünf Bürgerinnen und Bürger der Stadt aus, die sich durch verschiedene Ehrenämter für das Gemeinwesen eingesetzt haben. Er warb außerdem dafür, sich auf lokaler Ebene für Politik zu interessieren und für die Kommunalwahlen am 9. Juni zu kandidieren. In der Ortsgeschichte von Beuren habe so etwa der ehemalige Ortsvorsteher Dieter Remensperger in zwei Jahrzehnten seien Fußabdruck hinterlassen. Wahrscheinlich sind es Menschen wie die Ausgezeichneten, die Hoffnung für das gerade begonnene Jahr machen.