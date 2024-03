Unternehmen schickt Mitarbeiter zu einer Demo

Als Geschäftsführerin Petra Kieferle-Reuter ihren Mitarbeitern freistellte, am Aktionstag der Baubranche teilzunehmen, hätte sie nicht gedacht, dass mit 31 Personen fast die halbe Belegschaft der Firma Jäger Betonteile nach Stuttgart fahren würde.

„Weil es aber für den Wohnungsbau wahnsinnig wichtig ist, auf die Schwierigkeiten in der Bauwirtschaft hinzuweisen und klare Lösungen zu fordern, hat bei uns am vergangenen Freitag die Produktion stillgestanden“, sagt sie. „Das ist uns das Thema wert.“

Nicht nur die Landwirte und Gastronomen haben zu kämfen. Petra Kieferle-Reuter

Die hohe Beteiligung seitens der Mitarbeiter zeige, dass ihnen die Krise durchaus bewusst sei. „Nicht nur die Landwirte und die Gastronomen haben zu kämpfen“, sagt Petra Kieferle-Reuter. Steigende Baukosten, höhere Kreditzinsen und Unsicherheiten bei staatlichen Förderungen seien dafür verantwortlich, dass deutlich weniger gebaut würde. „Die Investoren halten sich zurück - und das schlägt direkt zu uns durch“, so die Geschäftsführerin. Das Unternehmen stellt in Mengen Betonteile her, die für Licht- und Aufzugschächte verwendet werden.

So stark ging der Umsatz zurück

Das bedeutet im Klartext: Anfang vergangenen Jahres sind die Aufträge schlagartig ausgeblieben, der Umsatz ging um 20 Prozent zurück. Neun Stellen im Unternehmen sind abgebaut worden. „Bis auf eine betriebsbedingte Kündigung hat es sich aber um auslaufende Zeitverträge und die Nicht-Nachbesetzung bei Fluktuation gehandelt“, sagt Kieferle-Reuter. Trotzdem habe es sich um knapp zehn Prozent des Personals gehandelt.

Lieferzeiten verkürzen sich enorm

Kurzarbeit habe bisher noch nicht angemeldet werden müssen. „Aber das Thema hängt schon wie ein Damokles-Schwert über uns“, sagt sie. Eine Betriebsvereinbarung erlaube es, dass die Mitarbeiter zwei Wochen lang bei vollem Lohn nicht arbeiten und mit ihrem Stundenkonto ins Minus gehen. So würde man zuerst versuchen, mit fehlenden Aufträgen umzugehen. „Normalerweise haben wir in den Sommermonaten immer Lieferzeiten von vier bis sechs Wochen“, so Kieferle-Reuter. Im vergangenen Jahr sei manchmal sogar eine Woche unterschritten worden.

Trotzdem gut aufgestellt

Trotzdem hält die Geschäftsführerin ihr Unternehmen derzeit für gut aufgestellt. „Wir gehören zum gesunden Mittelstand und gehen davon aus, dass wir unsere Mitarbeiter alle halten können“, sagt sie. „Auch, wenn dieses Jahr ein hartes werden wird.“

Dass es so kommen würde, sei den Verantwortlichen in der Baubranche bereits Mitte 2022 bewusst gewesen. Da sei klar gewesen, dass es deutlich weniger Baugenehmigungsverfahren als in den Vorjahren gibt. Wenn nichts genehmigt würde, könne auch nicht gebaut werden. „Und dann bekommen wir keine Aufträge.“ Jäger Betonteile liefert seine Produkte sowohl für Ein- und Zweifamilienhäuser als auch für Mehrgeschossprojekte. Während der erste Bereich am stärksten eingebrochen zwei, würde im zweiten viel aufgeschoben werden.

Was die Bauwirtschaft fordert

Den Investoren und bauwilligen Familien müssten jetzt vonseiten der Politik Signale gesetzt werden, dass Bauen wieder einfacher werde. Beim Aktionstag in Stuttgart haben die beteiligten Verbände und Industriezweige mehr Förderprogramme, eine Absenkung der Grunderwerbssteuer, Soforthilfen und Bürokratieabbau gefordert. Hinter diesen Punkten steht auch Petra Kieferle-Reuter. „Es kann nicht sein, dass im Landratsamt noch jemand für eine Baugenehmigung den Inhalt von fünf Leitz-Ordnern einscannen muss“, findet sie.

Bei Fördermitteln müssten sich die Bauherren darauf verlassen können, dass diese langfristig angeboten werden und die Programme nicht plötzlich eingestampft werden. „Das Wachstumschancengesetz wäre ein guter Schritt, aber das liegt ja schon seit Ewigkeiten beim Vermittlungsausschuss.“

Was das Unternehmen selbst verändert

Weil sie nicht nur darauf warten möchte, dass die Politik die Bedingungen ändert, hat die Geschäftsführerin mit ihrem Team nach Möglichkeiten gesucht, sich durch neue Produkte breiter aufzustellen. „Wir haben Betonsockel für Solarpaneele entworfen, die auf Flachdächern angebracht werden können“, sagt sie. Außerdem versuche man, durch die Anfertigung von Sonderteilen neue Kundenkreise zu erschließen. „Wir haben das Know-How für eine Beton-Manufaktur.“ So entstünden beispielsweise die Sitzelemente für den Außenbereich der Ablachhalle im Unternehmen.

Mit dem Aktionstag sei es nun zumindest gelungen, die Aufmerksamkeit auch auf die Baubranche zu lenken. Dort sei die Stimmung ziemlich am Boden und viele Unternehmer frustriert. „Vielen Menschen ist das gar nicht so bewusst, obwohl jeder jemanden kennt, der gerade eine Wohnung sucht oder ein Haus bauen möchte.“