„Respekt, Toleranz und Akzeptanz sind das Fundament unseres Zusammenlebens.“ Mit diesen Worten hat Referentin Sabine Wölfe ihren Impulsvortrag zum Thema „Vielfalt leben ‐ Offene Gesellschaft gestalten“ im evangelischen Gemeindesaal in Mengen eingeleitet. Für diese Werte lohne es sich zu kämpfen, so Wölfe, selbst wenn man wisse, dass dies leider nicht überall auf der Welt so gesehen wird. In vielen Ländern werden Menschen außerhalb der sogenannten Norm verfolgt und bestraft, nur weil sie so sind wie sie sein wollen und wie es ihrem innersten Wunsch entspricht.

Interesse der Bevölkerung

Auf Nachfrage aus der Bevölkerung hat der Verein s’Blochinger Wichtele eine Vortrags- und Informationsreihe zu unterschiedlichen Lebensformen unter dem Titel „Auch Mengen Ist Bunt“ gestartet. Was bedeutet denn nun eigentlich queer? Von wie vielen Menschen reden wir in diesem Zusammenhang? Entscheiden Menschen wirklich spontan und immer wieder aufs Neue, welchem Geschlecht sie sich zugehörig fühlen?

Geschichten aus der Beratungspraxis

Zur Beantwortung dieser und zahlreicher weiterer Fragen hatte das Blochinger Wichtele eine kleine Talkrunde zusammengestellt, die nach dem Eingangsimpuls von Sabine Wölfle miteinander ins Gespräch kam. Fiona Schwenk, Beraterin der Deutschen Gesellschaft für Transidentität und Intersexualität, betonte, dass niemand aus einer Laune heraus eine Geschlechtsangleichung vornehmen lassen würde. Es ist ein tiefes inneres und anhaltendes Gefühl, das Menschen in der Regel schon in jungen Jahren spüren lässt, dass sie im falschen Körper geboren wurden. Viele leidvolle, aber auch hoffnungsvoll stimmende Lebensgeschichten begegneten ihr in der Beratungspraxis.

Hier landen die Kreuze im Fragebogen

Dass Bewegung in dem Thema ist, zeigt Simon Schmid von der Stadt Mengen. Der Auszubildende hat im Rahmen einer Sozialraumanalyse einen Fragebogen konzipiert, in dem er unter anderem auch die Frage stellte, zu welchem Geschlecht sich die Interviewten hingezogen fühlen. Sehr zum Erstaunen des jungen Mannes wurde diese Frage häufig nicht beantwortet oder aber mit Fragezeichen kommentiert. Für junge Menschen sei diese Frage heute normal und nichts Ungewöhnliches, so Schmid.

Offene Haltung ist nicht die Regel

Dass diese offene Haltung auch in Deutschland nicht die Regel sei, zeigt die Recherche von Sabine Wölfe. Wenn wir uns die gesellschaftliche Toleranz genauer ansehen, ist das Bild geprägt von Vorurteilen, Unwissen, Intoleranz oder gar kompletter Ablehnung. Diskriminierung oder Gewalt gegenüber queeren Menschen sei laut Wölfle leider auch in Deutschland häufig zu beobachten. Das Publikum des Abends war jedoch der Thematik gegenüber sehr aufgeschlossen und stellte viele Fragen, die die Teilnehmenden der Talkrunde ‐ und hier ganz besonders DGTI-Beraterin Fiona Schwenk souverän beantworteten.

Bei Gesprächsbedarf

Für alle, die sich weiter mit diesem Thema beschäftigen möchten, bietet das Blochinger Wichtele die Gründung einer regelmäßigen Gesprächsrunde, aber gern auch Einzelgespräche an. Unter Telefon 01520/2386147 erhalten Interessierte nähere Informationen. Termine zu Folgeveranstaltungen werden über Presse und Social Media bekanntgegeben.