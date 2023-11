Dachformen, Geschosshöhen, Abstände zu anderen Gebäuden und das Einfügen in die Umgebung sind bei Bauvorhaben jeder Art oft Gegenstand von Diskussionen im Gemeinderat. Soll es für ein Baugesuch Befreiungen vom Bebauungsplan geben, der solche Dinge normalerweise regelt? Und wie sieht es aus, wenn es gar keinen Bebauungsplan gibt?

Um allen Seiten mehr Sicherheit zu geben und die Siedlungsentwicklung im ganzen Stadtgebiet geordnet voranzutreiben, haben Stadtverwaltung und Gemeinderat entschieden, über ein städtebauliches Entwicklungskonzept feste Regeln vorzugeben. Dafür wurde das Stadtgebiet in fünf Zonen aufgeteilt. Zusätzlich soll ein Gestaltungsbeirat tätig werden.

Vorstellungen gehen oft auseinander

Wie schwierig es ist, verschiedene Ansichtsweisen und Interessen unter einen Hut zu bringen, wenn es um kleinere oder größere Bauvorhaben geht, zeigt sich immer wieder.

Die Vorstellungen von Bauherr, Stadtverwaltung und Gemeinderat von dem, was gut ins Stadtbild der Mengener Innenstadt passt, gingen zuletzt bei den Planungen für die Neubebauung am Riedlinger Tor stark auseinander.

Oft schaut der eine mehr nach der Wirtschaftlichkeit, während der andere historisch gewachsene Ansichten erhalten möchte. Weil es in der Innenstadt keinen Bebauungsplan gibt, müssen Lösungen meist individuell ausgehandelt werden.

Beispiel: Blochinger Schnabelgasse

Leitlinien dafür gibt dann lediglich der Paragrafen 34 des Baugesetzbuchs, in dem es heißt, ein Bauvorhaben müsse sich in „die Eigenart der näheren Umgebung“ einfügen und dürfe das Ortsbild nicht beeinträchtigen. Plant nun, wie in jüngster Sitzung des Gemeinderats behandelt, jemand den Bau eines Mehrfamilienhauses mit sechs Wohnungen in der Blochinger Schnabelgasse, für die es keinen Bebauungsplan gibt, gelten als nähere Umgebung die alten landwirtschaftlichen Gebäude.

Die wollen wir doch nicht als Maßstab nehmen, die gehören abgerissen. Thomas Späth

„Die wollen wir doch nicht als Maßstab nehmen, die gehören abgerissen“, ordnete Stadtrat Thomas Späth die Situation ein.

„Wir wären froh, wenn jemand mit einem solchen Vorhaben den ersten Schritt macht und den für Blochingen wichtigen Wohnraum schafft.“ Ein vorhabensbezogener Bebauungsplan könnte da eventuell Abhilfe schaffen, oder eben ein vom Gemeinderat verabschiedetes Regelwerk.

Konflikte entstehen

Aber auch dort, wo es solche Pläne gibt, entstehen Konflikte. Wenn beispielsweise ein Bauherr seinem künftigen Eigenheim gern ein Walmdach aufsetzen möchte, der Bebauungsplan dies aber eigentlich verbietet. Soll es da eine Ausnahme geben?

Thema bei Klausurtagung

Im Zuge mehrerer nicht-öffentlicher Sitzungen und der Klausurtagung im vergangenen Jahr haben sich die Stadträte ausführlich mit dem Thema beschäftigt.

Der Gemeinderat konnte sich darauf einigen, dass das private Interesse an individueller Bauweise hinter dem öffentlichen Interesse an einer Homogenität im Stadtbild zurückstehen müsse.

Dabei sollen aber in der Kernstadt, in Ennetach und den Wohngebieten sowie den Stadtteilen unterschiedliche Maßstäbe gelten. „Keine Wild-West-Bebauung, wir wollen uns Struktur geben“, heißt es dazu plakativ in der Sitzungsvorlage vom Juli.

Gestaltungssatzung wird erstellt

Das Stadtgebiet wurde in fünf Zonen unterteilt. Zunächst sollen die Entwicklungsziele für die Mengener Altstadt, die nicht-öffentlich gesammelt wurden, in einem städtebaulichen Entwicklungskonzept und einer Gestaltungssatzung festgehalten werden.

Damit wurde das Büro Lars Consult bereits im Juli beauftragt (Kostenpunkt: 26.000 Euro). In jüngster Sitzung erhielt das Büro auch den Zuschlag für die vier weiteren Zonen, bei denen es sich um die Ortskerne der Stadtteile, die sogenannte Vorstadt und die Wohn- und Gewerbegebiete handelt (weitere Kosten: 68.000 Euro).

Bevölkerung soll beteiligt werden

Angedacht ist, in den Ortsteilen ab dem kommenden Frühjahr Planungswerkstätten unter Beteiligung der Ortschaftsräte und engagierter Bürger zu organisieren, um Qualitätsmerkmale der Ortskerne und Steuerungsbedarf zu identifizieren.

Nachdem bereits über die Schnabelgasse gesprochen worden war, sah Blochingens Ortsvorsteher Heiko Emhart es als sinnvoll an, diesen Prozess in Blochingen zu starten.

Gestaltungsbeirat wird gegründet

Um die Bevölkerung und Bauwillige für Stadtentwicklungsfragen zu sensibilisieren, soll ein Gestaltungsbeirat gegründet werden.

Dieses Gremium soll private und gewerbliche Bauvorhaben diskutieren und einordnen und sich am weiteren Entwicklungsprozess beteiligen. Das Land Baden-Württemberg unterstützt die Einrichtung solcher Beiräte mit 10.000 Euro für zwei Jahre.