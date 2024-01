Warum der „Subway To Sally“-Frontmann auch gern allein auftritt

Als Frontmann der Rockband Subway To Sally spielt Eric Fish Hallenkonzerte und steht auf den größten Festivalbühnen. Mit seinem Soloprojekt, das musikalisch im Liedermachergenre verortet ist, kann er bei vergleichsweise intimen Clubauftritten seinen Fans wieder ganz nah sein. Der Sänger und Multiinstrumentalist wird mit seiner Band am Samstag, 3. Februar, 20 Uhr, in der Alten Kirche im Mengener Teilort Rulfingen sein neues Album „Untiefen“ vorstellen. Im Interview spricht er über dieses Album, sein Tourmanagement aus Mengen und mit welchem Liedermacher er gern mal zusammen auftreten würde.

Du bist als Frontmann der Band Subway To Sally seit mehr als 30 Jahren über Deutschland hinaus erfolgreich. Dein eigenes Projekt scheint Dir neue Freiräume abseits des Mittelalter- und Gothic-Rocks zu geben?

Ich genieße es wirklich in vollen Zügen, vor tausenden Menschen zu spielen, die große Rockshow zu bieten - insbesondere mit dem neuen Album „Himmelfahrt“. Diese meine Solonummer ist aber etwas, dass ich unbedingt brauche. Ganz und gar ich selbst. Alles geht durch meinen Kopf und mein Herz.

Erreichst Du mit Deinen Solokonzerten auch ein neues Publikum?

Ein anders Publikum. Möglicherweise kann man meine Konzerte als „anstrengend“ bezeichnen, da die Zuschauer ihren Kopf mitbringen und anschalten müssen. Insofern ist es ein anders Publikum, ja.

Deine Solo-Discografie umfasst mittlerweile auch schon 14 Live- und Studioalben. Wie würdest Du in Deinem Gesamtwerk die neue Scheibe „Untiefen“ einordnen?

Selbstverständlich als Nummer 1! Man entwickelt sich ja ständig weiter. Musikalisch, textlich. Also erreicht man im besten Falle mit einem neuen Album auch ein neues Level.

Für eine Neueinspielung des Anti-Kriegs-Liedes „Nein, meine Söhne geb’ ich nicht“ hast Du neben anderen bekannten Künstlerinnen und Künstlern aus dem Rock- und Pop-Biz mit Reinhard Mey zusammengearbeitet. Mit welchem ganz großen Liedermacher-Urgesteine würdest Du gerne mal gemeinsam ein Konzert geben?

Mit der Ikone der Liedermacherei Gerhard Gundermann. Leider ist er schon tot. Aber sein Werk wirkt weiter.

Gibt es Festivals oder Clubs im Südwesten Deutschlands, in denen Du besonders gerne auftrittst?

Soviel gibt es ja nicht im Süden. Das „Summerbreeze“ fällt mir spontan ein.

Du bist mit Subway To Sally Mitte der 90er-Jahre zweimal in Mengen aufgetreten. Hier sitzt mit Extratours auch Euer Tourmanagement. Hast Du die Donaustadt Mengen auch schon einmal außerhalb einer Tour besucht?

Ja, ich habe dort vor langer Zeit schon mal einen Wok gekauft, asiatisch gekocht und ein Kind in den Schlaf gesungen. Mehr wird nicht verraten. Mein Solokonzert in Rulfingen gibt mir aber Gelegenheit, die Stadt mittels einer meiner Spaziergänge nochmals ein wenig kennenzulernen.

Andere Bands kommen und gehen bisweilen auch wieder bei Extratours. Ihr seid schon seit 30 Jahren mit an Bord. Gibt es da eine besondere Chemie?

Ich habe in Andreas Walser, Chef von Extratours mehr als nur einen Booker an meiner Seite. Ein toller Typ, ein Freund.

Gibt es etwas, was Du den Konzertbesuchern der Alten Kirche in Rulfingen vor Eurem Auftritt mitgeben möchtest?

Freunde, wir leben in einer komplizierten Zeit. Es ist wichtig, seine Position zu finden und den Austausch mit anderen Menschen - auch anders denkenden Menschen - zu suchen. Mein Konzert hilft auf diesem Weg!

