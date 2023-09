Sie sind zottelig, haben riesiger Hörner und bringen schnell mehr als eine halbe Tonne auf die Waage. Die Schottischen Hochlandrinder, die auf ihrer Weide beim Grünen Zimmer in Mengen viele neugierige Blicke anlocken, gehören Hubert Goldmann und Frank Baur.

Aus der anfänglichen Idee, mit den Tieren Grünflächen naturnah zu pflegen, ist mittlerweile eine Leidenschaft geworden, die die beiden Männer nicht mehr aufgeben wollen. Anfang des Jahres hat es den ersten Nachwuchs in der kleinen Herde gegeben, im kommenden Frühjahr wollen sie zum ersten Mal Fleisch vermarkten.

Wie kann man Grünflächen naturnah pflegen?

Als Mitarbeiter des Sachgebiets Tiefbau im Rathaus und Leiter des städtischen Bauhofs haben sich Hubert Goldmann und Frank Baur immer wieder beruflich mit dem Thema auseinandergesetzt, wie Flächen gepflegt werden können, ohne zu stark in die Natur einzugreifen.

„Gerade für Bereiche, die nicht so einfach zugänglich sind, Hanglagen haben oder regelmäßig vernässen, ist eine Beweidung eigentlich eine optimale Lösung“, erklären sie. Aber welche Stadtverwaltung wolle schon unter die Tierhalter gehen?

Was die Schottischen Hochlandrinder besonders macht

Den beiden spukte der Gedanke aber weiter im Kopf herum. Je mehr sie sich informierten, desto spannender fanden sie das Thema und vor allem die Rinderrasse aus dem schottischen Hochland. „Das ist eine naturbelassene Rinderrasse, in die nichts hineingekreuzt oder gezüchtet wurde“, sagt Hubert Goldmann.

Prinzipiell können sie Temperaturen bis minus 25 Grad aushalten. Hubert Goldmann

Die Tiere seien widerstandsfähig und robust und könnten das ganze Jahr im Freien gehalten werden. „Prinzipiell können sie Temperaturen bis minus 25 Grad aushalten“, sagt er. „Am wohlsten fühlen sie aber bei um die Null Grad.“ Wird es sehr heiß, ziehen sich die Tiere in den Schatten von Bäumen zurück und bewegen sich kaum.

Los ging es mit zwei Tieren

Vor zwei Jahren haben Baur und Goldmann es dann gewagt: Sie haben zwei Rinder gekauft und eine Weidefläche von der Stadt Mengen gepachtet. „Das war der erste Schritt, den wir nie bereut haben“, sagt Baur. Schon bald folgten weitere Tiere. Mit ihren ruhigen und ausgeglichenen Gemütern wuchsen ihnen die Tiere gleich ans Herz. Zeit mit ihnen zu verbringen würden Stress und Probleme im Alltag in den Hintergrund treten lassen. „Das lässt einen richtig zur Ruhe kommen“, findet Hubert Goldmann.

Weide liegt am Rückhaltebecken

Ihre Stammweide mit einem Unterstand und 1,4 Hektar Fläche liegt am Schwärzentalweg. Hier befindet sich das Rückhaltebecken, dass bei Regen oder Hochwasser zur Entlastung des angrenzenden Wohngebiets dient. „Steht dort das Wasser, gehen unsere Rinder zum Baden“, sagt Frank Baur. „Für die ist das Gelände hier genau richtig.“

So beliebt ist die Herde

Freunde, Bekannte, Anwohner und Spaziergänger bleiben gern stehen und betrachten die Rinder. „Wenn wir gerade vor Ort sind, kommt man mit vielen Menschen ins Gespräch, die sehr interessiert sind“, sagt Goldmann. Mittlerweile ist die Herde auf zehn Tiere angewachsen. „Im Januar sind innerhalb von zehn Tagen drei Kälbchen zur Welt gekommen, ein viertes im März“, erzählt Frank Baur.

Es gibt auch schon Nachwuchs in der schottischen Hochlandrinderherde von Frank Baur und Hubert Goldmann. (Foto: Jennifer Kuhlmann )

„Die Kleinen sind natürlich eine richtige Attraktion gewesen.“ Auch auf Facebook, Instagram und Tiktok erfreuen sich Fotos und kleine Videos von den Tieren hoher Beliebtheit. Steckbriefe der Tiere sind auch an der Weide zu finden. In Anlehnung an die Adresse heißen die Jungtiere Leonardo, Bonny, Hera und Luk vom Schwärzental.

Besonderes Vertrauensverhältnis

Dadurch, dass die beiden Männer täglich nach ihren Tieren schauen, haben sie ein gutes Vertrauensverhältnis zu ihnen aufgebaut. „Eigentlich kämen die Tiere tagelang ohne uns klar“; sagt Goldmann. Aber sie lassen sich auch gern kraulen und striegeln und folgen Goldmann und Baur manchmal auf der Weide auf Schritt und Tritt.

Die großen Hörner müsse man trotz aller Sanftheit der Tiere immer im Blick behalten. „Manchmal machen sie unabsichtlich eine ruckartige Bewegung, weil sie einfach sehr neugierig sind, und du musst schnell ausweichen können.“

Mit Eimern auf der Weide vorsichtig sein

Die Rinder fressen nur Gras und Heu, manchmal gibt es einen besonderen Leckerbissen: etwas trockenes Brot, einen Apfel oder etwas Gerste. „Wenn wir mit dem Eimer auf die Weide kommen, wissen alle, dass es etwas Leckeres gibt und kommen herangestürmt.“ Das sei praktisch, wenn man die Rinder irgendwo hinlocken oder aus dem Weg haben wolle. „Wir haben nur mal vergessen, es ein paar Gutachtern zu sagen, die das Rückhaltebecken überprüft haben“, sagt Goldmann grinsend. „Da gab es ein paar Schrecksekunden, als einer der Gruppe die Bodenprobe in einem Eimer wegtragen wollte.“

Wann man das Fleisch probieren kann

Langfristig möchten Goldmann und Baur in die Züchtung von Schottischen Hochlandrindern einsteigen und Jungtiere verkaufen. Denkbare wäre auch, die Zuchtbullen an andere Züchter auszuleihen. Außerdem soll im kommenden Frühjahr das erste Fleisch vermarktet werden.

Nach 30 bis 36 Monaten auf der Weide sollen einzelne Tiere zum Schlachter gebracht werden. „Wir können dann mit Sicherheit sagen, dass die Tiere in den drei Jahren zuvor ein gutes Leben hatten“, findet Frank Baur. Das wirke sich auch auf die Fleischqualität aus. Obwohl noch kein konkreter Termin für einen Verkauf feststünde, gäbe es schon viele Bestellungen. „Allein im Freundeskreis sind viele einfach neugierig auf den Geschmack“, so Baur.

Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.zg-baur-goldmann.de oder au den Instagram-Accounts @highland_cattle_frankbaur und @goldi_highland_cattle.