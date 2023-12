Auch wenn die Bürger wenig davon mitbekommen: Die Planungen für den interkommunalen Industrie- und Gewerbepark Donau-Oberschwaben (IGI DOS) schreiten voran. 14 Millionen Euro haben die vier Kommunen Mengen, Hohentengen, Scheer und Herbertingen schon ausgegeben, um Grundstücke und Ökopunkte zu erwerben. Mengens Bürgermeister Stefan Bubeck beantwortet als Vorsitzender des Zweckverbands die wichtigsten Fragen rund um den aktuellen Stand und die weiteren Maßnahmen.

1. Wie ist der aktuelle Stand beim künftigen Gewerbe- und Industriepark?

Bereits vor rund einem Jahr haben die beteiligten Kommunen den Bebauungsplan für ersten drei Bereiche beschlossen. „Es wird aber erst mit der Veröffentlichung der Satzung Rechtskraft geschaffen“, erklärt Bürgermeister Stefan Bubeck. „Weil uns noch einige wenige Grundstücke fehlen, warten wir noch mit der Bekanntmachung.“

Für die bislang 114 Grundstücke, die vom Zweckverband IGI DOS in Mengen, Herbertingen und Hohentengen gekauft worden sind, wurde den Eigentümern der einheitliche Preis von zwölf Euro pro Quadratmeter gezahlt. „Würden wir jetzt Baurecht schaffen, könnten die Eigentümer der verbleibenden Grundstücke höhere Preise erzielen, was nicht in unserem Sinne ist.“ Schon jetzt hat der Zweckverband allein für Grundstückskäufe knapp 4,7 Millionen Euro ausgegeben.

2. Woran hakt es bei den restlichen Grundstücken?

Der Grundstückskauf an der Bundesstraße in Herberingen zieht sich die Länge, weil es der Zweckverband auf der anderen Seite mit der Bundesrepublik Deutschland zu tun habe. In Hohentengen steht man in Verhandlungen mit dem Landkreis, weil es dort noch um die Wasserversorgung des künftigen Gewerbegebiets geht. „Außerdem musste die Gemeinde Hohentengen ein eigenes Gerichtsverfahren bestreiten, um das Rückkaufrecht für bestimmte Flächen auf dem ehemaligen Kasernengelände durchzusetzen“, sagt Bubeck.

Die Kommunikation mit dem Eigentümer des Geländes aus den Arabischen Emiraten sei schon seit längerer Zeit abgebrochen. Jetzt gehe man aber davon aus, dass die nötigen Änderungen im Grundbuch spätestens im zweiten Quartal 2024 eingetragen werden. Auf Mengener Gemarkung gibt es noch ein einziges Grundstück, für das jetzt ein Umlageverfahren eingeleitet wurde, um den Kauf zu realisieren. „Es handelt sich dabei um eine Erbengemeinschaft, die sich unabhängig vom geplanten Industriepark untereinander nicht einig ist“, so Bubeck.

3. Welches Gebiet wird zuerst erschlossen und wann könnte das sein?

Das Ingenieurbüro Kovavic aus Sigmaringen hat bereits einen Vorentwurf der Erschließungsplanung für alle drei Gebiete West, Mitte und Ost vorgelegt und ist laut Bubeck gerade dabei, bestimmte Punkte nachzuarbeiten. Außerdem müsse noch geklärt werden, ob die Wasserversorgung im Bereich Mitte jetzt über die Flachsstraße oder Hohentengen erfolgen soll. „Es soll keine Zeit verloren gehen und wir wollen mit der Bekanntgabe der Satzung auch gern die Erschließungsarbeiten ausschreiben“, so Bubeck.

Wir haben ja Cluster gebildet und den drei Gebieten unterschiedliche Branchen zugeordnet. Stefan Bubeck

Dies könnte dann im Sommer so weit sein. Erschlossen werden sollen dann alle drei Gebiete gleichzeitig - allerdings jeweils in mehreren Bauabschnitten. Insgesamt stehen zunächst 50 Hektar zur Verfügung, auf längere Sicht 105 Hektar.

„Wir haben ja Cluster gebildet und den drei Gebieten unterschiedliche Branchen zugeordnet“, sagt er. „Wir wollen keine Interessenten vergraulen, indem wir erst nur ein Gebiet erschließen. Bei Mengen sollen sich Industrieunternehmen ansiedeln, in Herbertingen Baugewerbe und bei Hohentengen wegen der Nähe zum Regio-Airport flugaffine Betriebe.

4. Wie viel Geld hat der Zweckverband schon ausgegeben und wie teuer wird die Erschließung werden?

Für Grunderwerb und die notwendigen Ökopunkte sind bereits rund 14 Millionen Euro investiert worden. „Es sind größere Ausgleichsmaßnahmen geplant und wir rechnen mit Erschließungskosten von weiteren 17 Millionen Euro“, sagt Bubeck.

Die Summe hänge aber stark von den Ausschreibungsergebnissen ab. „Die Situation hat sich insofern gewandelt, als dass die Bauunternehmen wieder nach Aufträgen suchen und es mehr Angebote auf einzelne Ausschreibungen gibt. Davon können wir vielleicht profitieren.“ Von diesen Faktoren hängt am Ende auch ab, wie teuer der Quadratmeterpreis für interessierte Unternehmen wird. „Da geben wir vorher keine Zahlen raus.“

5. Stehen schon Interessenten für die Gebiete Schlange?

„Grundsätzlich ist der Bedarf an neuen Industrie- und Gewerbeflächen riesig, weil es gerade in Ballungsräumen keine mehr gibt“, sagt Bubeck.

Bei der Stadt Mengen seien schon Anfragen aus ganz Deutschland eingegangen, die Unternehmen seien vorerst noch vertröstet worden. Aktuell wären die Gewerbetreibenden aber eher zurückhaltend und hätten Angst vor einer Rezession. „Da wird aktuell eher nicht in Erweiterungen oder neue Standorte investiert“, so Bubeck. Er geht aber davon aus, dass sich dieses Blatt auch wieder wenden wird.

6. Nach welchen Kriterien soll entschieden werden, wer Grundstücke bekommt?

Das entscheiden die Gemeinderäte der vier beteiligten Kommunen. Als Zweckverbandsvorsitzender kann sich Stefan Bubeck vorstellen, analog zu der Handhabung in seiner Stadt eine Liste mit wünschenswerten Eigenschaften der anzusiedelnden Betriebe anzulegen. Dabei könnten Dinge wie Wertschöpfung, Zahl der Mitarbeiter und das Zahlen der Gewerbesteuer vor Ort eine Rolle spielen. „

Man muss sich überlegen, ob man ein Schredderwerk oder Amazon hier haben möchte oder eher nicht“, so Bubeck. Er empfiehlt aber auch, die Kriterien so flexibel zu halten, dass man sich in bestimmten Fällen auch darüber hinwegsetzen kann, wenn es gewichtige Gründe gibt. „Es soll am Ende ja nicht an drei Arbeitsplätzen weniger scheitern.“