Vorverkauf für Musical „Petticoat“ läuft

Die Musicalfreunde Mengen präsentieren Anfang März ihr neues Benefizmusical „Petticoat“ im Bürgerhaus in Ennetach. Der Vorverkauf läuft bereits, wie die Musical Freunde Mengen mitteilen.

Die Story von Thomas Längerer spielt in den 50er Jahren: Nora träumt von einem Leben als Schauspielerin, aber ihr strenger Vater will, dass sie eine Lehre in einem Modehaus macht. Doch ihr Alltag im Modehaus ist für sie bedrückend, denn von ihrer Ausbilderin wird sie gemobbt und von den anderen Lehrlingen an den Rand geschoben. Ihr Leben ändert sich, als ein „Engel“ in ihr Leben tritt. Die entsprechende Musik dazu ist ein buntes Kaleidoskop aus damaligen Rock’n Roll- Hits, Schlagern und mitreißenden Tänzen, heißt es in der Ankündigung.

Die Premiere ist am Samstag, 2. März, um 19.30 Uhr im Bürgerhaus in Ennetach. Weitere Aufführungen sind am Sonntag, 3. März um 17 Uhr, am Freitag, 8. März und Samstag, 9. März jeweils um 19.30 Uhr und die letzte Aufführung findet statt am Sonntag, 10. März um 17 Uhr.

Der Eintritt zum Musical ist frei. Um Spenden wird gebeten, die dann regionalen Hilfsorganisationen zugute kommen sollen. Einlasskarten gibt es unter der Telefonnummer 07572/1700, der Telefonnummer 01520/4616424 oder online unter mios-design.de/tickets.