Er gehörte zu den wenigen Bürgern, die noch viel über die eingesessenen Geschlechter der Stadt wusste. Nach wenigen Tagen im Krankenhaus ist Friseurmeister Karl Koch Ende November verstorben. Karl Koch engagierte sich in seiner Heimatstadt seit den 80er Jahren vor allem um den Erhalt von historischen Kleindenkmälern.

Koch widmete sich vor allem Weg- und Feldkreuzen, was ihm mit der Zeit den Namen Kreuzles-Karle einbrachte. Wo es bei den Kreuzen an neuem Schutzanstrich fehlte, besorgte er die Farbe und nahm den Pinsel selbst in die Hand. Helfer fand er immer bei Handwerksfirmen, dem städtischen Bauhof und gleichgesinnten Personen aus der Bevölkerung.

Bischof Gebhard Fürst verlieh ihm die Martinusmedaille

Die Renovierung der Martinskirche lag ihm ebenfalls am Herzen. Aus privaten Mitteln ließ er bebilderte Faltkarten anfertigen, die er dem Freundeskreis zum Verkauf zur Verfügung stellte. Nach Abnahme beider Giebelkreuze ließ er diese in einem Fachbetrieb restaurieren. Die Liste seiner Aktionen ist lang und vielfältig.

Karl Koch (links) am 11. November 2007: Bischof Gebhard Fuerst verleiht ihm die Martinusmedaille. (Foto: Pressefoto ULER/Markus Ulmer )

Entsprechende Würdigungen erhielt der Fußball- und Radsportbegeisterte durch die Verleihung der Martinusmedaille der Diözese Rottenburg-Stuttgart. Am 11. November 2007 erhielt er aus der Hand von Bischof Gebhard Fürst während eines Festakts diese Auszeichnung im Rottenburger Bischofshaus überreicht. Auch die Stadt Mengen würdigte ihren Mitbürger 2020 mit der Verleihung der Silbernen Verdienstmedaille.

Arbeit führte ihn nach Paris

Karl Koch war ein Ur-Mengener, der auf ein bewegtes Berufsleben zurückschauen konnte. Bei seinem Vater Josef erlernte er das Friseurhandwerk und ging danach als Volontär nach Stuttgart. Für die Firma L’Oréal leitete er die Studios in München und in Nürnberg. Diese Position führte ihn des Öfteren in die französische Hauptstadt. Von Teilnahmen an Veranstaltungen im Schau- und Preisfrisieren zeugen zahlreiche Fotos und Druckwerke.

Kurz vor Weihnachten 1957 legte Koch die Meisterprüfung im Friseurhandwerk ab. 50 Jahre später nahm er zusammen mit Schlossermeister Otto Bacher als einziger Mengener Handwerksmeister den Goldenen Meisterbrief in Sigmaringen entgegen. Während seiner Berufstätigkeit engagierte er sich in berufsständischen Organisationen, darunter in Sigmaringen als Vorsitzender des Prüfungsausschusses und als Delegierter in der Vollversammlung der Handwerkskammer Reutlingen. Der Handwerkerzunft Mengen blieb er zeitlebens eng verbunden.

Begegnung mit Mutter Teresa beeindruckte ihn

Tief beeindruckt hat ihn die Begegnung mit Mutter Teresa in Untermarchtal, die ihm einen Rosenkranz schenkte, der einen Ehrenplatz in seiner reichhaltigen Sammlung an Rosenkränzen und Devotionalien fand.

Karl Koch hatte noch einiges vor. Als nächste Restaurierung wollte er das Muttergottesbild an der Eiche am Stadtgraben in Angriff nehmen.