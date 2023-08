Tag der kleinen Forscher bei der Firma Schunk

Im Juli durfte die Firma Schunk wieder zahlreiche Kindergartenkinder aus den Kindergärten Mengen, Beuren, Blochingen, Ennetach und Rulfingen im Ausbildungszentrum begrüßen. Zusammen mit den Auszubildenden führten die Kinder verschiedene Experimente zum Motto „Abenteuer Weltall — komm mit!“ durch. Die Kinder bekamen dadurch einen kleinen Einblick in Teilgebiete der Naturwissenschaften und lernten so direkt auch das Unternehmen kennen (Foto: Schunk). Geforscht wurde mit ganz einfachen Mitteln, so dass die Kinder nachvollziehen können, wie die Experimente funktionieren. Das Highlight zum Abschluss war das Cola–Mentos–Experiment, bei dem eine Colaflasche mit einer Mentostablette zur Reaktion gebracht wird. Schunk ist bereits seit 2011 Pate der Kindergärten aus Mengen.