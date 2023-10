Der Streit zwischen der Stadt Mengen und dem Finanzdienstleister, der vor knapp drei Jahren zu einer Geldanlage bei der Greensill Bank geraten hatte, um die drei verlorenen Millionen Euro geht weiter. Nachdem das Landgericht München im April entschieden hatte, dass die Anlageberater der Stadt die komplette Summe samt Zinsen zurückzahlen müssen, hat das Finanzdienstleistungsunternehmen Berufung gegen dieses Urteil eingelegt.

Oberlandesgericht beschäftigt sich mit dem Fall

Das Verfahren liegt nun beim Oberlandesgericht München, bei dem die Anwälte der Stadt Mengen eine Zurückweisung der Berufung beantragt haben. Das geht aus dem Finanzzwischenbericht der Kämmerei hervor, der der „Schwäbischen Zeitung“ vorliegt.

So sieht das Urteil in erster Instanz aus

Zunächst hatte es bei der Insolvenz der Greensill Bank so ausgesehen, als seien die Millionen verloren, weil es keine Einlagensicherung für Kommunen gegeben hatte. Das Landgericht München hatte der Stadt Mengen als Klägerin in dem Punkt recht gegeben, dass eine Mitarbeiterin des Finanzdienstleisters ihre Aufklärungspflichten verletzt und in einer Mail ein zu diesem Zeitpunkt nicht mehr aktuelles Rating der Greensill Bank angegeben hatte.

Aufgrund des vermeintlich guten Ratings hatte Kämmerer Holger Kuhn die Entscheidung für eine Festgeldanlage getroffen.

Er habe bei der mündlichen Verhandlung im Januar glaubhaft darstellen können, dass die Anlage bei der Angabe der tatsächlichen Rating-Bedingungen nicht zustande gekommen wäre, hieß es in der Urteilsbegründung. Ein Mitverschulden seitens der Stadtverwaltung schloss das Gericht aus.

Fristen laufen noch

Wie Tobias Dallmayer, Pressesprecher am Oberlandesgericht, auf Nachfrage mitteilt, hat der Finanzdienstleister bereits im Mai Berufung eingereicht.

Derzeit würden noch Äußerungsfristen laufen, weshalb noch kein Verhandlungstermin festgelegt worden sei. Laut Vorlage der Stadtverwaltung Mengen haben die Anwälte der Kanzlei Nieding und Barth aus Frankreich Anfang September im Namen der Stadt Mengen eine Zurückweisung der Berufung beantragt.