Das Landratsamt Sigmaringen lässt von Montag, 11. September, bis voraussichtlich Freitag, 29. September, Fahrbahnschäden an der Landesstraße 268 zwischen Mengen und Mottschieß sanieren. Die Arbeiten sind witterungsabhängig. Änderungen im Zeitplan sind daher möglich. Das ist nicht die einzige Sperrung im Landkreis.

Umleitung über B311 und L286

Für die Dauer der Arbeiten muss die Straße ab dem Ortsschild Mengen bis zur Waldkreuzung Krauchenwies– Ostrach voll gesperrt werden. Die Kreisstraße zwischen Rulfingen und Rosna bleibt durchgängig befahrbar. Die Umleitung des Verkehrs erfolgt über die Bundesstraße 311 in Richtung Krauchenwies und die Landesstraße 286 beziehungsweise in umgekehrter Fahrtrichtung.

Im Busverkehr ist mit geringfügigen Beeinträchtigungen zu rechnen. Die Kosten der Maßnahme belaufen sich auf rund 170.000 Euro und werden vom Land Baden–Württemberg getragen.

Die Straßensperrung bei Mengen ist nicht die einzige, die es aktuell im Landkreis gibt. Zwischen Scheer und Laucherthal finden Umbauarbeiten an der Kreisstraße statt.

Abgeschlossen seien die Arbeiten voraussichtlich im Laufe der kommenden Woche — und damit einige Tagen später als geplant, teilt Sebastian Korinth, Pressesprecher des Landratsamts, mit. Die Vollsperrung besteht seit Ende Juni und sollte eigentlich am Freitag diese Woche abgeschlossen sein.

Hier drohen weitere Baustellen

Der Oberbau der Landstraße bei Hohentengen nach Völlkofen wird erneuert. Auch hier sind die Arbeiten noch nicht abgeschlossen.

In Meßkirch ist die Straße zwischen Steinbruchweg und Ortsausgang am Friedhof bis voraussichtlich 24. November gesperrt. Davon ist die Ortsdurchfahrt von Meßkirch in Richtung Rohrdorf betroffen.

Die Ortsdurchfahrt Kilianstraße in Bittelschieß ist bis voraussichtlich 23. Dezember gesperrt.

Auf der Landstraße zwischen Aach–Linz und Ebratsweiler ist die Straße voll gesperrt. Inerhalb von Aach–Linz ist die Bodenseestraße halbseitig gesperrt. Beide Arbeiten dauern laut Landratsamt noch bis Freitag, 8. September.

Weitere Sperrungen in den kommenden Wochen

In den kommenden Wochen kommen mehrere Behinderungen und Umleitungen auf die Autofahrer zu. Die Landstraße zwischen Rohrdorf und Kreenheinstetten wird aufgrund von Straßenarbeiten vom 18. September bis 10. November gesperrt sein.

Auf der Landstraße zwischen Ölkofen und Herbertingen wird voraussichtlich bis Oktober die Straße gesperrt.

Eine weitere Straßensperrung ist vom 18. bis 29. September zwischen Sigmaringendorf und Krauchenwies/Josefslust geplant.

Zwischen dem Strandbad Krauchenwies und Abzweig Sigmaringendorf finden voraussichtlich vom 9. bis 27. Oktober Arbeiten auf der L 456 statt.

Die Lagerstraße in Stetten am kalten Markt soll ebenfalls ausgebessert werden. Ein genauer Termin steht noch nicht fest.