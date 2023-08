Die Stadtwerke Mengen bieten für Bestandskunden ab dem 1. Oktober einen günstigeren Strompreis an. Das teilt die Stadt Mengen mit. Wer bis dahin aus seinem bestehenden Vertrag in den Tarif „Ablach Strom Natur“ wechselt, zahlt künftig mit 36,96 Cent pro Kilowattstunde einen deutlich geringeren Arbeitspreis als bisher — wenn man die Strompreisbremse ausklammert. Auch Neukunden können Verträge zu diesen Tarif ab Oktober abschließen.

Andere Tarife werden zum Januar angepasst

Garantiert wird dieser Preis bei einem Grundpreis von monatlich zehn Euro bis Ende Dezember 2024. Bis dahin bindet sich der Kunde durch die Unterzeichnung des neuen Vertrags an die Stadtwerke. Preisänderungen in der Grundversorgung und den „alten“ Stromtarifen werden laut Stadtverwaltung zum 1. Januar 2024 erfolgen. Die Kunden werden innerhalb der gesetzlichen Fristen von sechs Wochen informiert.

Strategie ist aufgegangen

Für die Verantwortlichen bei der Stadt ist die Senkung des Strompreises das Ergebnis einer strategisch guten Taktik beim Einkauf des Stroms am Markt. Normalerweise kaufen die Stadtwerke ihre Strommengen über einen Dienstleister zu fixen Terminen im Jahresverlauf ein: 50 Prozent zum 31. März sowie je 25 Prozent zum 30. Juni und 30. September.

Für das Jahr 2023 ist der Strom in 2021 und 2022 eingekauft worden. In diesem Jahr hat Bürgermeister Stefan Bubeck per Einentscheidung verfügt, die Termine im März und Juni auszulassen, um von den sinkenden Strompreisen maximal zu profitieren.

Wieder dabei im Rennen der Stromanbieter

Mit dem neuen Tarifangebot seien die Stadtwerke Mengen wettbewerbsfähig, heißt es. Es sei rund 40 Prozent niedriger als die Preise im aktuellen Grundversorgungstarif (64 Cent pro Kilowattstunde und etwa 8,20 Euro Grundpreis im Monat). Aktuelle Preise im Treuetarif werden nicht genannt.

Nun liegen die Stadtwerke Mengen laut eigener Einschätzung unterhalb oder mindestens gleich auf mit anderen Versorgern im Umland, gemessen an einem durchschnittlichen Haushaltsverbrauch von 2.500 Kilowattstunden pro Jahr und einer Vertragslaufzeit von 12 Monaten (siehe Kasten).

Kunden bekommen Post mit Vordrucken

Die Bestandskunden bekommen im September Post mit den neuen Konditionen und dem Vordruck einer Vertragsbestätigung. Wer dort seinen Zählerstand einträgt, unterschreibt und das Formular zurücksendet, wechselt zum neuen Angebot. Auch online ist das möglich.

Alle Kunden der Mengener Stadtwerke erhalten ausschließlich Naturstrom, der in kleinen Mengen auch im Stadtgebiet produziert wird.