Stadtrat diskutiert über Fragen zur Gemeinderatswahl

Die Kommunalwahlen im nächsten Jahr werfen ihre Schatten voraus. So diskutierte der Mengener Stadtrat in seiner letzten Ratssitzung in diesem Jahr nochmals die Detailfragen.

28.12.2023