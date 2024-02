Im Jahr 2024 wird die Stadt Mengen voraussichtlich mit 32,6 Millionen Euro an Erträgen wirtschaften können. Obwohl sich die Summe im Vergleich zum Vorjahr um rund eine Million Euro erhöht hat, wird das Jahr den Berechnungen von Kämmerer Holger Kuhn zufolge mit einem Defizit von etwa einer halben Million Euro enden. Als Gründe dafür nennt Bürgermeister Stefan Bubeck gestiegene Personalausgaben, höhere Umlagen und stagnierende Steuereinnahmen. Immerhin werde die Kommune ohne eine Kreditaufnahme auskommen.

Warnmeldungen erreichen die Stadt

Vor allem die Gewerbesteuereinnahmen, von denen die Stadt in den vergangenen Jahren stets in steigendem Umfang profitieren konnte, berge ein großes Risiko, so Bubeck in der Sitzung des Gemeinderats am Dienstag. „Das Abwandern von Bosch, Miele und anderen Unternehmen ins Ausland lässt nichts Gutes erahnen“, sagte er. Erste Warnmeldungen hätten die Stadtverwaltung bereits erreicht. „Nur, wenn die Firmen wachsen und prosperieren, können wir unseren Wohlstand erhalten.“ Deshalb sei es enorm wichtig, Flächen für Unternehmenserweiterungen vorzuhalten. „Wirtschaftswachstun und Klimaschutz müssen keinen Gegensatz sein“, betonte er.

Diese Projekte sind schon beschlossen

Bei Investitionsprojekten wolle die Stadt in diesem Jahr eher zurückhaltend sein. 90 Prozent der geplanten Investitionen für das Jahr sind bereits durch Beschlüsse des Gemeinderats fixiert, dazu gehören beispielsweise Finanzierungsraten für die Neugestaltung des Parkplatzes an der Ablachhalle, die Sanierung des Kindergartens in Rulfingen mit Anbau eines Versammlungssaals, der Geh- und Radweg zwischen Rulfingen und Zielfingen, das Baugebiet Ziegeleschle, die Sanierung der Reiserstraße in Mengen und der Ursendorfer Straße in Rosna sowie die Westtangente.

Hier fehlt noch die Entscheidung des Rats

Noch ohne Beschluss ins Haushaltsprogramm aufgenommen wurden der barrierefreie Umbau von Bushaltestellen (200.000 Euro), der Gehweg vom Meßkircher Tor in Richtung Netto, der dem dortigen Neubau zum Opfer gefallen ist (200.000 Euro), ein Bikepark für den Bereich zwischen Freibad und Ablachschule (150.000 Euro) sowie neue Helme für die Feuerwehr (90.000 Euro) und eine Kehrmaschine für den Bauhof (280.000 Euro).

Das planen die Stadtwerke

Bei den Stadtwerken stehen Investitionen ins Stromnetz (1,6 Millionen Euro), in den Aufbau einer E-Ladesäulen-Infrastruktur (1,4 Millionen Euro) sowie in Breitband, Nahwärme und Wasserversorgung im Wirtschaftsplan. Für die Instandhaltung der beiden Bäder sind 160.000 Euro eingeplant.

Kämmerer wird zugeschaltet

Kämmerer Holger Kuhn gab den Räten per Videoschalte quasi vom Krankenbett aus einen Einblick in das Zahlenwerk. Das hatte es selbst zu Zeiten der Beschränkungen durch die Corona-Verordnungen nicht gegeben - funktionierte aber nach ein paar technischen Nachjustierungen einwandfrei.

Die Stadträte haben jetzt Zeit, sich ausgiebig mit dem Zahlenwerk zu befassen. Die öffentliche Beratung des Haushalts findet in der Sitzung am 12. März statt, am 9. April sollen der Plan und die Satzung verabschiedet werden.