Stadt Mengen sucht wieder die schönsten Fotos

Nach dem Riesen-Erfolg des Fotowettbewerbes für den Mengen-Kalender 2023 und aufgrund vieler Nachfragen aus der Mengener Bevölkerung, startet die Stadt Mengen nun wieder mit einem Wettbewerb unter dem Titel „Foto des Monats“. Mit den Gewinnerfotos (Erst-, Zweit- und Drittplatzierte des jeweiligen Monats) wird dann wieder ein Mengen-Kalender aufgelegt - und dies gleich für die Jahre 2025, 2026 und 2027, teilt die Stadt Mengen mit. Wer mitmachen mag, sendet sein Lieblingsbild, das im jeweiligen Monat aufgenommen wurde (für November und Dezember bis zum 7. Januar 2024) und für die darauf folgenden Monate immer bis zum 7. des Folgemonats an die Mail-Adresse [email protected] .

Aus den eingesandten Fotos werden drei Gewinnerfotos des Monats ausgewählt und mit einem Preis belohnt. Zum Jahresende erfolgt dann der Kalenderdruck, zunächst mit den Erstplatzierten-Fotos für das Jahr 2025, die Zweitplatzierten erhalten 2026 einen Platz im Kalender (erhältlich ab Ende 2025) und die Drittplatzierten 2027 (erhältlich ab Ende 2026). Die Foto-Aktion endet Anfang November 2024 mit dem Oktoberbild. Aus allen Einsendungen werden zudem Titelbilder ausgewählt und prämiert. Es kann per Mail, über Facebook oder Instagram abgestimmt werden.

Das Foto sollte mindestens die Auflösung von 1 MB haben und mit Namen und Kontaktdaten versehen werden sowie eine Bildbezeichnung, das Aufnahmedatum und den Ort der Aufnahme beinhalten. Alle eingesandten Fotos müssen einen Bezug zu Mengen haben und vom Einsender selbst aufgenommen worden sein. Mit dem Einsenden des Fotos und der Teilnahme am Wettbewerb gehen sämtliche Rechte am Foto an die Stadt Mengen über, auch gegenüber Dritten.

Fragen beantwortet Anne Laaß, Telefon 075 72 / 607-503, [email protected], und Kerstin Keppler, Telefon 075 72 / 607-530, [email protected].