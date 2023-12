Ein weiterer Leerstand in der Hauptstraße in Mengen ist behoben, weil ein neuer Mieter in die Geschäftsräume der Hausnummer 45 eingezogen ist. Und das mit einem bisher einzigartigen Angebot in Mengen: Ein Barbier, oder vielmehr eine Barbierin, die Haarschnitte, Bartpflege und vieles mehr für Männer anbietet.

„Bei mir darf der Mann Mann bleiben“, sagt die Inhaberin Catherine Ferrer, und weiter „das heißt, dass ich für jeden Kunden schicke und individuell angepasste Haar- und Bartschnitte sowie die entsprechende Haar- und Hautpflege dazu anbiete“.

Für sie ist es Berufung

Für Catherine Ferrer ist es laut einer Pressemitteilung der Wirtschaftsförderung der Stadt Mengen keine Arbeit, sondern Berufung, denn sie hat ihre Leidenschaft zu ihrer Profession gemacht.

So sieht der Barbiersalon von innen aus. (Foto: Stadt Mengen 14 )

Nach einer Friseur-Ausbildung hat sie diesen Beruf viele Jahre ausgeübt. Als Catherine Ferrer jedoch das Handwerk des Barbiers kennenlernte, wusste sie: „Das ist meins!“

Aus München zurück in der Heimat

Nach mehreren Stationen, unter anderem in einem bekannten Barbershop in München, in denen sie Erfahrungen sammeln und ihre Kenntnisse und Fertigkeiten perfektionieren konnte, ist sie nun wieder in ihrer Heimat angekommen und auf der Suche nach einem passenden Geschäft in Mengen fündig geworden. „Als ich das freie Objekt in der Hauptstraße sah, war mir sofort klar, dass ich hierher muss“, sagt die 45-Jährige, die in Bingen aufgewachsen ist.

Alle Altersklassen sind willkommen

Auch wenn die wörtliche Übersetzung des Geschäftsnamens „Zazou Homme“ mit „junger, hübscher Mann“ etwas Anderes suggeriert - bei Catherine Ferrer sind Jungen und Männer jeder Altersklasse willkommen.

„Die Bezeichnung kommt aus dem französischen in den Vierzigerjahren und beschreibt sehr gut, was das Handwerk aus dem durchschnittlich gepflegten Mann macht - es optimiert das Gesamtbild und zaubert junge, hübsche Männer“, sagt die Inhaberin mit einem kleinen Augenzwinkern.

Einigen Mengenern kommt der Name vielleicht bekannt vor - die Eltern von Catherine Ferrer führten bis vor etwa 20 Jahren ein Bekleidungsgeschäft in der Hauptstraße, das ebenfalls „Zazou Homme“ hieß. Die Tradition der Selbstständigkeit und die Passion andere Menschen schöner zu machen, wurden Catherine Ferrer quasi schon in die Wiege gelegt, denn ihr Opa erlernte einst ebenfalls das Friseurhandwerk.

„Wir wollen die Menschen glücklich machen mit unseren Angeboten und Dienstleistungen, hier sind alle willkommen und werden persönlich und individuell beraten und behandelt“ so die Barbierin. „Ich führe die Familientradition der Selbstständigkeit, neben der Liebe zum Handwerk, allein schon zu Ehren meines leider bereits verstorbenen Vaters fort.“

Viel Hilfe beim Renovieren

Neben Haar- und Bartschnitten bietet Catherine Ferrer auch Haarentfernung an den Ohren oder der Nase sowie eine Hautpflege mit verschiedenen ausgewählten Produkten an. Die Kunden sollen sich wohlfühlen und eine kleine Auszeit im schönen, gemütlichen Ambiente des Geschäfts erleben dürfen.

Hier haben übrigens die letzten Wochen nicht nur die Inhaberin selbst, sondern auch ihr Partner, Freunde und Familienmitglieder in kurzer Zeit sehr viel geschafft. „Ohne diese enorme Hilfe hätte ich nicht so schnell eröffnen können. Ich bin meiner Familie und meinem Partner von Herzen dankbar für ihre tolle Unterstützung und Hilfe“, sagt sie.

Geöffnet hat der Barbiersalon Montag bis Freitag von 8 bis 19 Uhr. „Die Öffnungszeiten passe ich gegebenenfalls nochmal an, da richte ich mich auch nach den Terminwünschen der Kunden“, so die Barbierin. „Mann“ kann auch ohne Termin kommen, eine vorherige Vereinbarung ist aber empfehlenswert, um Wartezeiten zu vermeiden. Termine können unter Telefon 07572/7697555 vereinbart werden, alle Infos gibt es auch auf der Instagram-Seite „zehcatherine“.