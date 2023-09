Sparkassen–Azubis geben Bienen ein Zuhause

Jedes Jahr steht für die Auszubildenden der Landesbank Kreissparkasse Sigmaringen ein Ausbildungsprojekt an, mit welchem der Sparkassen–Nachwuchs der Region etwas Gutes will. In diesem Jahr haben drei Azubis, Kristina Reiser, Tim Strobel und Patrick Ströhle, aus mehreren Projektvorschlägen ein Blumenbeet mit Insektenhotel ausgewählt. Die angehenden Banker haben sich bewusst für einen Standort in Mengen entschieden und eine entsprechende Anfrage bei der Stadt Mengen gestellt. Bürgermeister Stefan Bubeck freute sich über deren Anliegen: „Bei uns in Mengen wird Nachhaltigkeit großgeschrieben. Deshalb war es für uns selbstverständlich, den Platz direkt neben einer unserer vorhandenen Wildblumenwiesen hier im Stadtgraben zur Verfügung zu stellen.“

Azubi Tim Strobel berichtete: „Nachdem der Standort klar war, stellten sich uns weitere Fragen: Welche Blumen sind sinnvoll? Woher bekommen wir ein geeignetes Insektenhotel?“ Um diese Fragen zu beantworten, habe sich die Azubis Hilfe von der NABU Ortsgruppe Mengen geholt. Am 8. August war es dann soweit: „Spatenstich“ für den Bau des Blumenbeets mit Insektenhotel.

Micheal Hahn, Vorstandsvorsitzender der Landesbank Kreissparkasse, lobte den Einsatz der Azubis. „Es ist toll, dass unsere Auszubildenden sich Gedanken zu Themen wie Nachhaltigkeit und Umwelt machen. Sie haben das Projekt selbstständig geplant und umgesetzt, und wir können das Ergebnis direkt aufblühen sehen. Auch für Passanten haben sie einen schönen Blickfang geschaffen.“