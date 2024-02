Krankenhausbetten, medizinisches Gerät, Waschmaschinen, Medikamente und eine Ladung Weihnachtsgeschenke haben zum Jahreswechsel die ukrainische Stadt Schytomyr erreicht. Das Netzwerk von Thomas Stehle aus Mengen und Angela Klug aus Pfullendorf wird mit jeder Hilfsfahrt größer.

Diesmal hat sie neben Jürg Boltshausen aus der Schweiz auch der Mengener Unternehmer Georg Bacher unterstützt und in die Ukraine begleitet. Ihn haben vor allem die Begegnungen mit ukrainischen Soldaten berührt, die auf Fronturlaub nach Hause fahren durften.

Das Netzwerk soll wachsen

„Meinetwegen kann bei jeder Tour ein anderer Stadtrat mitfahren“, sagt Thomas Stehle lachend. Für ihn hat sich eine gewisse Routine eingestellt: Er hat feste Ansprechpartner in der Ukraine und weiß, was im Kinderheim, dem Krankenhaus und den Pflegeeinrichtungen, die er schon mehrfach besucht hat, am meisten fehlt.

„Je mehr Menschen die Situation und die Hilfsbedürftigkeit vor Ort mit eigenen Augen gesehen haben, desto mehr Kontakte zu potenziellen Helfern und Spenden bekommen wir“, findet er.

Sammlung für das Kinderheim

Ein gutes Beispiel sei Stefan Schaut, der im vergangenen Herbst mit nach Schytomyr reiste. Er hatte sich vorgenommen, das Kinderheim schnellstmöglich mit Boilern auszustatten, damit die kalten Duschen für die Kinder ein Ende haben.

„Die haben wir jetzt abgeliefert, zusammen mit mehren Waschmaschinen“, berichtet Stehle. Schaut hatte dafür in seine eigenen Umfeld Spenden gesammelt. Die Firma Reisch habe ihnen außerdem einen Entfeuchter für den Luftschutzbunker des Heims mitgegeben.

Stadtkapelle hilft spontan mit dem Anhänger aus

Beinahe hätten sie gar nicht alle Hilfsgüter mitnehmen können, als sie sich nach Weihnachten auf den Weg machten. Ein Fahrerteam sei unerwartet ausgefallen, sodass sie nur zu viert waren. Georg Bacher organisierte daraufhin den Anhänger der Stadtkapelle.

In den verschiedenen Einrichtungen übergab die Gruppe nicht nur die neuen Spenden, sondern überprüfte auch, ob die unabhängig von der letzten Fahrt mit Spediteuren hergebrachten Betten in Benutzung sind. „Das dokumentieren wir natürlich, damit ZfP weiß, dass alles angekommen ist und seine Richtigkeit hat“, sagt Stehle.

Was unwirklich scheint

Dass die Menschen in den ukrainischen Städten ihrem normalen Alltag nachgehen, ist Georg Bacher zunächst unwirklich vorgekommen. „Du weißt, dass Krieg herrscht, aber dann siehst du spielende Kinder oder eine Kneipe voller Menschen“, sagt er. „Das Leben muss weitergehen.“

In Kiew hat uns ein Soldat im Taxi mitgenommen, der gerade direkt von der Front gekommen ist. Georg Bacher

Gewöhnungsbedürftig sei für ihn auch gewesen, wie groß die Unterschiede zwischen arm und reich zum Teil seien. „Auf der einen Seite gibt es riesige Einkaufszentren, super ausgestattete Tankstellen und teure Wagen“, sagt er. „Und direkt daneben fährt jemand mit einem Pferdegespann oder einem Eselskarren.“

Abenteuerlicher Ausflug

Weil der Zeitplan auf dieser Reise nicht ganz so straff war, haben Stehle und Bacher die Chance ergriffen, und Schytomyr und Kiew auf eigene Faust erkundet. „Sogar Metro sind wir in Kiew gefahren, obwohl wir die kyrillische Schrift ja gar nicht lesen können“, erzählt Georg Bacher.

Zweimal sind sie bei diesen Ausflügen ins Gespräch mit ukrainischen Soldaten gekommen. „In einer Kneipe saßen zwei am Nachbartisch, die uns erst politisch ziemlich auf den Zahn gefühlt haben, bevor sie offener gesprochen haben“, sagt Thomas Stehle. Ein guter Helfer sei dabei immer eine Übersetzungs-App auf dem Smartphone.

Bewegende Begegnung

„In Kiew hat uns ein Soldat im Taxi mitgenommen, der gerade direkt von der Front gekommen ist“, sagt Bacher. „In seinem Rucksack hatte er die persönlichen Sachen eines Kameraden, der im Kampf gestorben ist, um sie der Mutter zu überbringen.“

Der Mann habe trotz seiner Freundlichkeit und der Gastfreundschaft, mit der er sie zu sich nach Hause eingeladen habe, einen Tunnelblick gehabt. „Man hat seinen Augen angesehen, dass er schreckliche Dinge erlebt hat.“

Neue Projekte vor Augen

Diese Begegnungen und die Dankbarkeit, die die Helfer von allen Seiten erlebten, haben sie als Erinnerung und Motivation wieder mit nach Deutschland gebracht.

Stehles neuste Mission: Winterfeste Wanderstiefel organisieren, damit die Soldaten wenigstens halbwegs warme Füße haben. Außerdem ist bereits ein weiterer Transport mit zwei Lastwagen nach Schytomyr unterwegs gewesen, Unterstützung hat es dabei durch den Serviceclub Round Table gegeben, der auch den Weihnachtspäckchenkonvoi organisiert.