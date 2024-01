Die Narrenzunft Mengen darf in den Alten Fuchs ziehen. Das hat der Gemeinderat der Stadt Mengen am Dienstag einstimmig beschlossen. Um das zweitälteste Gebäude der Stadt, das zehn Jahre leer gestanden hat, wieder für Veranstaltungen nutzen zu können, sind allerdings Investitionen von fast 300.000 Euro notwendig.

Die Verantwortlichen sind zuversichtlich, die Kosten mithilfe einer Förderung aus dem Leader-Programm und Unterstützung der Stadt stemmen zu können. „Danke, dass die Narren den Mut haben, das anzupacken“, freute sich Stadtrat Georg Bacher.

Darum ist die Nutzung des Gebäudes durch die Narrenzunft eine Win-win-Situation

Zu klein, sanierungsbedürftig und zu weit weg von der Innenstadt - die Narren wollen schon länger raus aus ihrem jetzigen Vereinsheim in der Walke. Im Alten Fuchs haben sie genug Platz für alle Häser und können eine Zunftstube einrichten, in der die meiste Vereinsarbeit stattfinden kann. Die zentrale Lage erleichtert die Jugendarbeit und die Beteiligung an Veranstaltungen in der Innenstadt.

Gleichzeitig wird das historische Gebäude endlich wieder mit Leben gefüllt und für die Einwohner Mengens wieder zugänglich gemacht. Der große Saal in der ersten Etage soll nicht nur für die Volkshochschule und die Menschenräume nutzbar sein, sondern auch von allen anderen interessierten Vereinen oder Privatpersonen anmietbar sein. „Alle, die sich noch an die Bücherei und die Veranstaltungen im Alten Fuchs erinnern, wissen, was es für ein tolles Gebäude ist“, schwärmte Stadträtin Liane Schmid.

Diese Baumaßnahmen sind nötig

Es muss ein zweiter Fluchtweg geschaffen werden. Dies soll mittels eines Treppenturms an der Süd-/Westseite des Gebäudes geschehen. Über einen Hublift soll außerdem gewährleistet sein, dass der erste Stock für möglichst viele Menschengruppen nutzbar wird. Die Kosten für den Einbau liegen bei rund 92.200 Euro.

Wie viel wir in Eigenleistung erbringen können, müssen wir noch genau planen. Michael Vogel

Die Narren möchten das Gebäude ans Nahwärmenetz anschließen und dafür neue Heizkörper einbauen. Die Elektroinstallation muss erneuert werden und Sanitäranlagen saniert (Kosten der technischen Ausstattung: 150.100 Euro). Für Zwischenwände und Bodenbeläge werden 26.500 Euro eingeplant, für die Innenausstattung 24.800 Euro. Insgesamt rechnen die Narren mit Kosten von 294.100 Euro.

So soll das Ganze finanziert werden

Die Narrenzunft hofft auf eine Förderung durch die Leader-Aktionsgruppe Oberschwaben. Die unterstützt gemeinwohlorientierte Projekte dieser Art in der aktuellen Förderperiode mit 60 Prozent. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass sich die Stadt Mengen mit mindestens zehn Prozent an den zuwendungsfähigen Ausgaben beteiligt.

Die Gemeinderäte sprachen sich einstimmig dafür aus, diesen Baukostenzuschuss in Höhe von maximal 29.500 Euro zu gewähren. „Es ist ein Kraftakt, dem historischen Gebäude wieder Leben einzuhauchen“, sagte Stadtrat Christoph Stauß. „Stadt und Gemeinderat sind in der Pflicht, ihren Teil dazu beizutragen, dass der Verein es schultern kann.“

Deshalb wird die Stadt als Grundstückseigentümer auch die Kosten für den Nahwärmeanschluss übernehmen, die nicht durch Fördermittel gedeckt werden, was weiteren 10.000 Euro entspräche.

Summa summarum würden noch rund 78.000 Euro bei der Narrenzunft verbleiben. „Wir haben Rücklagen gebildet“, sagte Zunftmeister Michael Vogel, der das Konzept im Gemeinderat vorstellte. „Wie viel wir in Eigenleistung erbringen können, müssen wir noch genau planen.“

Wie der Betrieb funktionieren soll

Die Stadt wird den Narren das Gebäude überlassen, ohne eine Pacht zu verlangen. „Die Betriebskosten wie Nahwärme, Strom und Wasser muss der Verein aber selbst aufbringen“, betonte Bürgermeister Stefan Bubeck.

Da die Narrenzunft aber selbst Mieteinnahmen generieren könne, wenn sie den großen Saal vermiete, könnten diese laufenden Kosten wohl über diese Einnahmen gedeckt werden. „Aber reich wird die Zunft damit nicht werden“, prognostizierte Bubeck. Ein entsprechender Nutzungsüberlassungsvertrag soll nun aufgesetzt werden.